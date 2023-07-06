«Для меня он умер»: почему Марио Фернандес «предал» ЦСКА и ушел в «Зенит» Ранее бразилец обещал играть только за армейцев в России. Почему Фернандес изменил решение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марио Фернандес

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». Ранее футболист обещал играть только за красно-синих и никогда не переходить в другой российский клуб. Что известно о трансфере игрока — в материале NEWS.ru.

Почему Фернандес решил перейти в «Зенит»

В ночь на четверг, 6 июля, бразильский журналист Алешандре Пратсель написал с соцсетях, что Фернандес достиг соглашения с «Зенитом». Эту информацию утром подтвердил один из главных инсайдеров российского футбола Иван Карпов.

По его данным, 32-летний защитник подпишет двухлетний контракт с «Зенитом», по которому он будет получать €2,5 млн за сезон. При этом ФК ЦСКА был готов предложить Фернандесу только €1,5 млн. По словам Карпова, Марио решился на трансфер именно из-за зарплаты.

Кто такой Марио Фернандес

Бразилец приехал в Россию в 2012 году и присоединился к ЦСКА. С тех пор он на протяжении 10 лет выступал за армейцев, провел больше 300 матчей и завоевал несколько титулов. Среди них три чемпионства, три Суперкубка и один Кубок России. Защитник 10 раз попадал в список 33 лучших игроков РПЛ, в сезоне-2018/2019 болельщики ЦСКА признали его лучшим игроком команды в сезоне.

13 июля 2016 года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в гражданство страны. В 2017-м футболист впервые сыграл за сборную России в матче с Южной Кореей. Фернандес попал в окончательный состав команды, которая принимала участие в чемпионате мира 2018 года.

Вместе со сборной он дошел до 1/4 финала, где в дополнительное время ударом головой отправил мяч в сетку ворот сборной Хорватии и перевел игру в серию пенальти. Там Марио не реализовал свою попытку, наша сборная уступила сопернику. Всего в активе Фернандеса пять голов в 33 матчах за сборную России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марио Фернандес

За кого играл Фернандес в 2023 году

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА, контракт защитника с ним истекает через год. Однако за красно-синих Марио не играл с мая 2022-го. Тогда футболист заявил о приостановке карьеры из-за усталости, участившихся травм и скорых родов жены. Он не принимал участия в матчах несколько месяцев, а в декабре на правах аренды перешел в бразильский «Интернасьонал».

На родине Фернандес играл до апреля 2023-го: он успел провести только пять игр, в которых не показал высоких результатов. В итоге бразилец объявил об уходе из клуба по личным причинам. Позже главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что Марио стал «настолько русским», что не смог адаптироваться к жизни в Бразилии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марио Фернандес

Как ЦСКА пытался вернуть Фернандеса

После объявления о досрочном прекращении арендного соглашения Фернандеса с «Интернасьоналом» в ЦСКА не раз заявляли, что ведут переговоры с бразильцем о его возвращении в команду. Многие поклонники футбола полагали, что договоренности будут достигнуты, ведь в 2020-м году игрок обещал, что в России будет играть только за красно-синих.

Однако в начале июля агент футболиста Жорже Машаду заявил, что стороны не смогли достигнуть соглашения. По его словам, камнем преткновения стала компенсация бразильскому клубу в размере €365 тысяч, которую не хотел выплачивать ЦСКА.

«Так успешные переговоры не строятся. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет», — заявил директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале 4 июля.

При этом он отметил, что точка в переговорах не поставлена и клуб готов идти на компромисс, так как очень хорошо относится к Фернандесу.

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — такой пост оставил в Telegram-канале Брейдо после появления инсайда Карпова.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что Фернандес предал ЦСКА. «Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык — это оскорбление всего российского футбола и нашего языка. Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с „Зенитом“, то для меня этот футболист умер», — сказал Кобелев.

Зачем «Зениту» Фернандес

Трудно сказать, в какой форме сейчас находится Фернандес, но в оптимальных кондициях он является одним из лучших футболистов РПЛ. Бразилец умело действует в отборе, делает и первый, и последний пас, забивает достаточно много голов и прилично отбивает головой. Марио способен сыграть на обоих флангах защиты и полузащиты, поэтому в «Зените», скорее всего, может стать основным футболистом.

Слева в обороне у петербургского клуба действует капитан команды и железный игрок старта Дуглас Сантос, а вот на правом фланге таких звезд у сине-бело-голубых нет. Фернандес может конкурировать с игроками — Вячеславом Караваевым и Арсеном Адамовым.

Кроме того, у Фернандеса есть российский паспорт, что идеально в условиях лимита на легионеров. С адаптацией в «Зените» у Марио проблем возникнуть не должно. С одной стороны, он давно играет в РПЛ и знает многих россиян по выступлениям за сборную, а с другой — легко найдет общий язык с бразильскими легионерами команды.

Кто может уйти из «Зенита»

Россияне Далер Кузяев и бразилец Вендел могут покинуть команду. Первый мечтает попробовать силы в Европе, но пока не дождался достойного предложения. Второй тоже сосредоточен на поиске нового ФК. Его желание уйти подтвердили и главный тренер Сергей Семак, и одноклубник Клаудиньо.

При этом сине-бело-голубые успели усилить команду молодым опорником Александром Коваленко, который перешел к ним из «Сочи» и ранее был в составе молодежной сборной России.

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