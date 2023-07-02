Легенда футбола запретил спортсменам из России выступать на мировых стартах Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать в международных турнирах

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Андрей Шевченко

Ни один спортсмен из России или Белоруссии не должен участвовать в международных турнирах, заявил Sky Sports обладатель «Золотого мяча» 2004, украинский экс-футболист Андрей Шевченко. Он отметил, что в этом вопросе у него «очень четкая позиция».

Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях, — сказал он.

25 июня олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил о планах выступить в Европарламенте с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых международных турнирах. По его мнению, «русские и белорусы» должны дистанцироваться от конфликта на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила NEWS.ru, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира.

16 мая украинский футболист Роман Зозуля в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) раскритиковал Андрея Шевченко за то, что тот сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». По его мнению, «вменяемый украинец» не должен сидеть рядом с людьми, обладающими пророссийскими взглядами.