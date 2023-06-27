Любительский футбол бьет рекорды: как Медиалига становится популярнее РПЛ В Казани на матч Медиалиги пришло больше людей, чем на «Рубин»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный матч BASEMENT - 2DROTS финала первого сезона Winline Медийной футбольной лиги

Медийный футбол в России начал самостоятельный серьезный путь в 2022-м и за год с небольшим достиг уровня популярности, которому позавидует Российская премьер-лига. Полуфинальный матч Медиалиги в Казани между «Амкалом» и 2Drots побил все рекорды нового явления в российском футболе. NEWS.ru расскажет, почему медиафутбол популярнее чемпионата, где играют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Как появился медиафутбол в России

Команды в медийном футболе преимущественно состоят из звезд шоу-бизнеса, блогеров, музыкантов и других непрофессиональных футболистов. Это явление началось не вчера: гоняли мяч с коллегами еще в СССР — в середине 1980-х, например, состоялся матч между командой «Авось» из «Ленкома» (Александр Абдулов и Крис Кельми в составе) и сборной куйбышевских журналистов.

В начале 1990-х появилась команда «Старко» — любительский клуб, состоящий из звезд шоу-бизнеса, за которое в разное время играли Илья Авербух, Михаил Гребенщиков, Дмитрий Маликов и другие. Матчи «Старко» проводил (и проводит) благотворительные — так, после югославских событий 1999-го в России были проведены игры, по итогам которых из Москвы в Белград был отправлен поезд с гуманитарной помощью.

По-настоящему медиафутбол в стране расцвел в 2017-м, когда одна за другой стали создаваться команды, куда входили не только состоявшиеся знаменитости, но и набирающие популярность блогеры, журналисты и игроки-любители. После чемпионата мира — 2018 в России медиафутбол начал жить отдельной жизнью.

Начали с «Московского кубка селебрити»

В 2017-м члены игрового сообщества симуляторов FIFA начали организовывать реальные футбольные матчи. Сначала снимали челленджи и заявлялись в любительские лиги, потом создали свою. В 2020-м один из самых популярных видеоблогеров в футбольном сегменте YouTube Герман Попов организовал турнир «Московский кубок селебрити» (МКС), где помимо его команды «Амкал» сыграли сборные «Матч ТВ», Comedy Club Production, а также команда YouTube-канала 2DROTS.

В 2021-м медиафутбол пополнил клуб «На Спорте» бизнесмена Льва Соленова, в составе которого были блогер Даня Милохин, футболист Дмитрий Тарасов и артист T-killah. В 2023-м МКС пополнили и другие команды, а призовой фонд турнира увеличился до 5 миллионов рублей. Кроме того, чемпион осенью сыграет товарищеский матч против основы московского «Динамо», которое стало партнером МКС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Футбольный матч BASEMENT - 2DROTS финала первого сезона Winline Медийной футбольной лиги

«Многих игроков и руководителей профессиональных клубов медийный футбол привлекает своей откровенностью. Из-за этого мы видим, как, например, Александр Соболев и Георгий Джикия создают свою команду. Как РФС создает команду „Наши парни“ из бывших игроков сборной России. Они могли бы свысока смотреть на медийный футбол, но им интересно в нем участвовать. Этот интерес видят как болельщики, так и руководители профессиональных клубов. Даже те, кто скептически относится к медийному футболу, расценивают это явление популярности как способ заработать новую аудиторию», — объяснял Forbes.ru Попков популярность медиафутбола.

Как появилась Медийная футбольная лига

Бизнесмен Николай Осипов, у которого было свое агентство, помогающее спортсменам уезжать в США, заметил рост популярности медиафутбола и решился на организацию самостоятельного чемпионата. В 2022-м стартовала Медийная футбольная лига (MFL).

Первый сезон с командами 2DROTS, ЛФК «Рома», Starmix, «На Спорте», «Матч ТВ», Basement, FC Art, SD Family, Reality и ‎Broke Boys стал настолько популярен, что финал на «ВТБ Арене» посетили 11 тысяч зрителей. Победители 2DROTS забрали 5 млн рублей.

Количество участников в следующем сезоне увеличилось, как и спонсорские контракты MFL — лига была профинансирована букмекерскими компаниями на сумму около 250 млн рублей. Динамичный формат турнира, неформальное освещение в соцсетях, челленджи увеличивали количество поклонников медиафутбола в России. Финал второго сезона между «Родина Медиа» и 2DROTS посмотрели на YouTube 140 тысяч человек, а победитель (2DROTS) получил уже 7 млн рублей призовых.

Как Медиалига сотрудничала с РФС

Популярность медийного футбола коснулась и профессионалов: в 2022-м игроки московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев основали клуб «Бей Беги». В команду набирали преимущественно друзей — бывших футболистов.

В том же году впервые команды Медиалиги приняли участие в Кубке России. «Амкал» и 2DROTS начали на стадии 1/256 финала — московский клуб вылетел в 1/64 финала, команда блогеров — в 1/128. Уже в следующем сезоне в Кубке страны планируют участие восемь клубов Медиалиги. К небольшой радости Романа Палюченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Футбольный матч BASEMENT - 2DROTS финала первого сезона Winline Медийной футбольной лиги

«Медиалига — это свои команды, свои правила, своя кухня, свои болельщики и своя организация. А есть Кубок России. Чего туда лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир. Тогда раскидайте все команды по зонам Второй лиги, так же будут играть в Кубке», — цитирует футболиста Rusfootball.

Успех третьего сезона Медиалиги

Новый сезон кроме трансляций игр на канале лиги показывали на сервисе «Кинопоиск», а плей-офф транслировал «Матч ТВ». Рекордные цифры были показаны в полуфиналах, которые прошли на «Ак Барс Арене». Казань впервые принимала матчи Медиалиги, и вряд ли кто-то мог подумать, что в городе, где болеют хоккеем, а местный «Рубин» после вылета в ФНЛ перестал собирать фанатов на трибунах, будет такой ажиотаж.

«Амкал» и 2DROTS — с отрывом самые популярные клубы лиги — собрали на «Ак Барс Арене» 15 339 зрителей. Рекорд для всего медийного футбола. Для сравнения: лишь один домашний матч «Рубина» в сезоне-2022/23 собрал больше зрителей (18,5 тысячи).

Еще один рекорд — количество просмотров YouTube-трансляции. За секунды до финального свистка за матчем наблюдали 232 тысячи болельщиков.

«Больше 200 000 в онлайне на „Амкал“ — 2DROTS. Это не медиафутбол. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов. Они подают всем пример, как именно надо вести здоровое футбольное хозяйство. Уверен, сюда придут фаны олдовых профклубов защищать историю и олдскул, но я на это отвечу всеми данными трансляции из Казани. Две команды соберут бешеную аудиторию в любом городе 145-миллионной страны», — написал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Вероятно, это не конец — 1 июля в «Лужниках» пройдет финал третьего сезона Медиалиги.

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