Мостовой возглавил команду AMC Fight Nights в Медиалиге Александр Мостовой возглавил команду AMC Fight Nights в Медиалиге

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Александр Мостовой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая будет выступать в Медиалиге. Об этом рассказал глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Metaratings.ru, добавив, что изначально экс-игрок «Спартака» вел переговоры с другим коллективом.

С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей». Это осложняло дело, потому что они первыми начали что-то с ним обсуждать. Но мне кажется, что в комплекте наш подход его устроил больше. Я не говорю про деньги, — сказал Гаджиев.

Медиалига — это футбольный проект, возникший в 2022 году. Десять команд, каждая из которых состоит из блогеров, артистов и профессиональных футболистов и других спортсменов, соревнуются между собой. Привлекательность лиги состоит в интересной подаче продукта: огромное количество операторов, микрофоны на судьях и пресс-конференции в стиле треш-тока. В прошлом сезоне в Медиалиге участвовало десять команд.

Гаджиев создал медийную футбольную команду, состоящую из профессиональных бойцов MMA и людей, причастных к управлению промоушеном AMC Fight Nights.

12 июля двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он находится на стадии переговоров с Медиалигой. В итоге он присоединился к команде «Броук Бойз».