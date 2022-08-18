Полная чаша: как любительские клубы унизили профи в Кубке России «Амкал» и 2Drots посрамили скептиков и полностью оправдали смелый ход РФС

Фото: vk.com/2drots

Пока профессиональный футбол в России из-за санкций находится в стагнации, на всю страну гремят любительские команды. РФС решился на смелый эксперимент и допустил до участия в Кубке страны коллективы «Амкал» и 2Drots, участники которых еще вчера снимали челленджи и проводили шуточные товарищеские встречи. В первом раунде новички вынесли профессионалов, заставив замолчать самых отпетых скептиков. Рассказываем подробнее об историческом событии, а также о недолгой, но очень яркой истории блогерских коллективов.

Уложить профи

Предложение РФС выглядело очень неожиданным, но вряд ли хоть кто-то из адекватных людей мог отнестись к нему негативно. Еврокубков нет, сборная не играет, так когда, если не сейчас, пробовать что-то новое? Тем более интерес к 2Drots и «Амкалу» колоссальный: посещаемости матчей с участием команд могут позавидовать некоторые клубы РПЛ, а онлайн-аудитория поклонников блогерского футбола измеряется миллионами.

Именно поэтому матчи 1/256 финала Кубка России с участием «Амкала» и 2Drots в прямом эфире решил показать федеральный канал «Матч ТВ», а телезрители, решившие понаблюдать за этим зрелищем, вряд ли пожалели.

Первый тайм в матче «Амкала» против «Зоркого» из Красногорска закончился минимальной победой последних, хотя у москвичей было не меньше опасных моментов. Во второй же половине игры хозяева усилиями Алексея Гасилина сравняли счет и перевели игру в серию пенальти. Там болельщики стали свидетелями настоящего триллера: Гасилин не реализовал свою попытку, но вратарь «Амкала» в блестящей манере потащил пятый удар, превратив серию в перестрелку до первого промаха. Удача здесь улыбнулась любительской команде, которая праздновала успех так, как не всегда отмечают победу на чемпионате мира.

У меня свело обе ноги. Идти не могу. Я прыгал под мяч, как в фильме: «Харламов, защищай ворота!». Были победы на чемпионате Европы, победы над «Зенитом», «Спартаком». Но это лучшие эмоции, — рассказал «РБ Спорт» после матча Гасилин.

Не таким остросюжетным, но не менее интересным получился поединок 2Drots против «Чертаново». Московская команда еще недавно феерила в ФНЛ, поставила в РПЛ десятка полтора футболистов и казалась явным фаворитом противостояния. Однако после равного и безголевого первого тайма наступила фантастическая развязка.

2Drots во второй половине игры просто уничтожил соперника, создав штук восемь стопроцентных моментов и реализовав три из них. Временами складывалось ощущение, что «Чертаново» пытается унести ноги от клуба РПЛ, а не от вчерашних любителей.

Я не удивлен победам «Амкала» и 2Drots. Чем отличаются лучшие любительские команды от команд второй лиги? Да ничем! Судя по тому, как ребята играют, они постоянно тренируются. Не стал бы называть это сенсацией, — заявил «Чемпионату.com» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Фото: vk.com/amkal

Кадры решают

Первым голом в составе 2Drots отметился Сергей Кутузов, который в свое время провалил кучу просмотров в профессиональные клубы, несколько лет играл в любительском футболе 8×8, а сейчас трудится водителем, что приносит ему основной доход. Кутузов даже признался, что на игру с «Чертаново» его очень неохотно отпустил начальник.

Автор второго гола — Валтер Скляр Эдамс. Несмотря на экзотическое имя и внешность, хавбек имеет российское гражданство, успел потренироваться в четырех московских детских футбольных школах, но так и не нашел себя в профессиональном футболе. Теперь же в возрасте 28 лет он носит капитанскую повязку в 2Drots и забивает в Кубке России.

Гвоздь в крышку гроба «Чертаново» заколотил ровесник Эдамса Александр Степанов, более известный в среде поклонников блогерского футбола как Алекс Стиль. Футбольное образование он также получил в Москве, несколько лет играл в дубле «Ростова» под руководством Игоря Гамулы, привлекался в сборную России U17, а также провел сезон в ПФЛ за «Торпедо». После был любительский клуб «Росич», откуда Степанов проследовал в 2Drots.

Воспитанник «Зенита» Гасилин — главная звезда «Амкала». 26-летний футболист с юношеской сборной России выиграл чемпионат Европы, пытался пробиться в основной состав немецкого «Шальке», играл в РПЛ за «Амкар», но в последние годы его карьера резко пошла на спад. Путешествие по низшим российским дивизионам закончилось в 2021 году, а в феврале 2022-го Гасилин принял предложение поиграть за «Амкал».

Секрет успеха

Изучив составы обеих команд, можно с уверенностью сказать, что победы 2Drots и «Амкала» не были случайными. Да, ни у кого, кроме Гасилина, нет опыта выступлений в РПЛ, однако среди любителей полно парней с опытом игры в ФНЛ и ПФЛ, а те, кто там не засветился, имеют серьезную школу и регулярно рубятся в любительских турнирах, иногда за очень неплохие деньги. Уровень этих соревнований часто вполне сравним со второй лигой.

Так что некоторые игроки «Амкала» и 2Drots вполне могли бы выступать не только за «Зоркий» или «Чертаново», но и какой-нибудь более статусный клуб ПФЛ. Вот только в коммерческих любительских турнирах можно играть сразу за несколько команд и зарабатывать больше, чем в профессиональном футболе.

Не стоит забывать и о тренерах команд. 2Drots возглавляет бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов, являющийся обладателем самой топовой лицензии УЕФА Pro. Специалист несколько лет работал в тренерском штабе «Рубина», а также был ассистентом главного тренера выступавшего в Премьер-лиге Казахстана «Иртыша». После успехов с 2Drots карьера Кузнецова вполне может снова пойти в гору.

«Амкал» возглавляет другой бывший футболист сборной России — Денис Зубко. На стыке 1990-х и 2000-х форвард феерил в «Зените» и «Роторе», а после окончания карьеры работал с несколькими командами ПФЛ. В «Амкале» Зубко оказался в 2019 году, после его прихода команда начала регулярно и серьезно тренироваться.

Фото: vk.com/amkal

От интернета до Кубка

Блогерский футбол начал развиваться в России в конце 2010-х. Парни, снимавшие развлекательный контент на YouTube, решили организовать собственные футбольные клубы и начали проводить товарищеские матчи. На трибуны потянулись тысячи поклонников их творчества, а «Амкал» и 2Drots среди любителей футбола от 0 до 20 лет сейчас гораздо популярнее «Спартака» или «Зенита». Блогерский футбол предлагает юным болельщикам уникальный продукт: команды снимают видео с тренировок, установок перед матчами, проводят всевозможные челленджи и не дистанцируются от поклонников.

У истоков команды 2Drots стоял блогер Евгений Бабенко, основателем «Амкала» является Герман Попков, который в 2020 году организовал турнир «Московский кубок селебрити» (МКС), в котором участвуют команды, составленные из знаменитостей, блогеров, киберспортсменов и футболистов-любителей.

В этом году главным блогерским турниром стала Медиалига, а 2Drots и «Амкал» стали гораздо больше похожи на профессиональные футбольные клубы: героев YouTube вытеснили из состава профессионалы и полупрофессионалы, а Бабенко и Попков превратились в полноценных футбольных менеджеров. Последний, правда, вышел на замену на последних минутах матча с «Зорким» и первым исполнил 11-метровый в послематчевой серии. Удар получился немного корявым, но мяч оказался в сетке.

Вполне возможно, что Попков и Бабенко решат попробовать интегрировать свои команды в профессиональный футбол, хотя далеко не факт, что это пойдет им на пользу. Сейчас 2Drots и «Амкал» представляют собой самобытные коллективы, которые играют в футбол в свое удовольствие. С профессиональным статусом непременно появятся и задачи, которые обязательно снизят градус веселья, столь необходимого российским футбольным болельщикам в наше сложное время.