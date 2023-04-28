Фанаты «Спартака», комики и Дружинин: чем интересен новый сезон Медиалиги Футбольный турнир пройдет в третий раз, болельщиков ждет много сюрпризов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

29 апреля стартует третий сезон Медиалиги — любительского футбольного соревнования, к которому практически нет равнодушных. От МФЛ либо фанатеют, либо ненавидят, а ничего не слышавших об этом турнире с каждым днем становится все меньше. Рассказываем подробнее о нововведениях нынешнего сезона, а также о командах и персоналиях, на которые стоит обратить особое внимание.

В МФЛ поменялся формат

Во втором сезоне в турнире принимали участие 18 команд, теперь их количество сократили до 16, а вместо двух групп участников поделили на четыре квартета. В групповом этапе предусмотрено шесть туров, причем каждый клуб лишь по разу сыграет с соперниками из своей группы. Еще три встречи участники сыграют с представителями других квартетов.

После группового этапа начнется плей-офф, где на каждой стадии будет играться по одному матчу. Занявшие первые места в группах напрямую выйдут в четвертьфинал, а команды, ставшие вторыми и третьими, поборются за выход в эту стадию в стыковых матчах. Последние команды из каждой группы вылетят из турнира.

МФЛ планирует расширять географию

Перед стартом нынешнего сезона МФЛ переехала со стадиона «Луч» на арену «Москвич», где пройдет большинство матчей турнира, однако ограничиваться Москвой и одним небольшим стадионом организаторы не хотят. Планируется, что в начале мая две игры примет «Ак Барс Арена» в Казани, а в конце месяца несколько встреч состоится на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде. Решение о проведении игр будет приниматься исходя из состояния газона.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Финал, как и в прошлом году, может пройти в Краснодаре, однако не на стадионе академии, как это было во втором сезоне, а на главной 30-тысячной арене. Скорее всего, эта встреча переплюнет по количеству зрителей игры «Краснодара» в РПЛ, ведь в МФЛ пока не действует, и вряд ли будет действовать Fan ID, который нанес сокрушительный удар по посещаемости в российском элитном дивизионе.

В Медиалиге появилась команда болельщиков «Спартака»

Сразу семь коллективов из прошлого сезона МФЛ не попали в список участников на новый сезон, однако освободившиеся места пустовать не будут. В лиге появилось несколько коллективов, следить за которыми будет очень любопытно.

Прежде всего, это «Народная команда», которая позиционирует себя как клуб фанатов московского «Спартака». Помимо болельщиков, за клуб будут выступать бывшие игроки красно-белых Александр Прудников, Владислав Рыжков, Никита Баженов и Роман Шишкин. Отдельная интрига состоит в том, как будут вести себя поклонники «Народной команды» на трибунах. Прежде аудитория матчей МФЛ была очень молодой и достаточно миролюбивой, теперь же ее разбавят брутальные фанаты «Спартака», у которых появилось много свободного времени и сил из-за бойкота матчей РПЛ.

Отдельную команду под третий сезон создал профессиональный клуб «Сахалинец», выступающий во втором дивизионе. Коллектив несколько лет назад основал популярный блогер Михаил Литвин, который решил, что МФЛ без него точно не обойдется. Любительская команда «Сахалинца» не может рассчитывать на играющих в ФНЛ-2 футболистов и недавно мощно усилилась экс-игроками сборной России Владимиром Гранатом, Александром Шешуковым и Ренатом Янбаевым, а также подписала суперзвезду мировой спортивной гимнастики Никиту Нагорного. Пока не ясно, будет ли он играть в МФЛ.

В МФЛ сыграют комики, танцоры и действующие футболисты

Еще одним новичком МФЛ стала команда «Дружина», которая названа в честь его основателя — знаменитого хореографа Егора Дружинина. Коллектив считают одним из главных аутсайдеров турнира, зато на их матчах точно будет весело. Появление на поле анонсировал сам Дружинин, за команду также выступает несколько звезд шоу «Танцы» на ТНТ. Сообщалось и о том, что за «Дружину» может сыграть легендарный фигурист Илья Авербух.

ТНТ представлен еще одним коллективом — «ФК 10». Им рулят известные комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые сами регулярно выходят на поле. Главным тренером коллектива стал Иван Новосельцев, известный по выступлениям за «Ростов», «Зенит» и сборную России. Недавно он объявил о завершении карьеры.

Исполняющим обязанности главного тренера команды «Бей Беги» и вовсе стал действующий футболист — форвард московского «Спартака» Александр Соболев. Сооснователем коллектива является другой футболист красно-белых — Георгий Джикия. Пока они не выходили на поле, но вполне возможно, что это произойдет в третьем сезоне.

Сборная МФЛ планирует развиваться

В марте из лучших игроков Медиалиги составили сборную, которая провела благотворительный товарищеский матч с «Крыльями Советов» (0:4), но на этом история команды только начинается. Летом команда встретится с минским «Динамо» в столице Белоруссии, а на конец ноября планируется грандиозный международный турнир с участием медийных сборных из нескольких стран.

На данный момент заинтересованность в участии в турнире выразили Белоруссия, Казахстан, Китай, Индия, Мексика и Бразилия, возможно к ним присоединится Испания. Медиафутбол находится вне юрисдикции ФИФА и УЕФА, так что даже в текущей ситуации у российских футболистов есть шанс поиграть на международном уровне.

Кроме того, основатель МФЛ Николай Осипов несколько недель назад рассказал о переговорах с РФС по поводу матча сборной лиги с национальной командой. По его словам, такая встреча может состояться ближе к осени.