«Шок и интерес»: интервью с капитаном 2DROTS о новом направлении футбола Футбольная медиалига — это феномен, за которым настоящее и будущее

Фото: 2drots/vk.com

Все внимание в эти выходные приковано к Суперкубку России, но есть еще одно футбольное событие в этот уикенд, мимо которого нельзя пройти. 10 июля на стадионе «ВТБ Арена» состоится финал Медиалиги между командами 2DROTS и Basement. Турнир существует всего пару месяцев, но уже успел «пошуметь». МФЛ набирает сумасшедшие просмотры на YouTube (полуфинальный матч 2DROTS — «На Спорте» смотрело в онлайне на пике 122 тыс. человек), у них мощный спонсор (победитель первого сезона МФЛ получит пять миллионов рублей), об этой лиге говорят даже на федеральных каналах.

Чтобы подробнее разобраться в специфике турнира, его особенностях, слабых местах и перспективах мы обратились к капитану 2DROTS. Эд выступает за одну из самых популярных команд в блогерской среде больше двух лет, а уже в воскресенье он поведет своих парней к первому большому титулу — к кубку Медиалиги. Что же это такое? Разбираемся.

— Медийная лига — проект, который возник меньше года назад. Но уже сейчас МФЛ вызывает огромный интерес у публики. В чем, на ваш взгляд, феномен этого проекта, его главная привлекательность?

— Я бы не стал называть это феноменом. Ничего нового по факту не придумано. Просто люди играют в футбол, который хорошо освещают большим количеством камер, пресс-конференциями. В медийном футболе есть то, чего нет в обычном.

— Например?

Фото: sports.ru Фото: sports.ru

— Микрофоны на судьях, карточки с челленджами, которые дают возможность посмотреть видеоповтор. Каждая команда может один раз за матч воспользоваться такой карточкой. Это нововведения, причем очень интересные, нетипичные. Также история, связанная с треш-током на кромке поля, эмоциями при забитых мячах, когда на поле может выбежать абсолютно вся команда. Это вызывает шок с одной стороны, с другой — интерес. Все эти моменты отличают профессиональный футбол от медийного.

— Как вы сами попали в этот проект? Расскажите про свой путь.

— Я играю в 2DROTS на протяжении трех лет. Перед запуском проекта нам сделали предложение, мы согласились.

— Как все оказалось просто! В таком случае, как вы попали во всю эту блогерскую футбольную историю, в 2DROTS. Помните, с чего все началось?

— Свою блогерскую деятельность я начал на большом карантине. Тогда был «взрыв» TikTok. Я тоже решил зарегистрироваться, начал с другом снимать туда разные видео: музыкальные, футбольные. Так я набрал аудиторию в полмиллиона человека. Соответственно, благодаря этому опыту я умел работать на камеру, разговаривать, общее понимание по контенту имел. В то же время я всю жизнь посвятил футболу. У меня за плечами академия ЦСКА, «Строгино», ФШМ «Торпедо». Отсюда и получился идеальный сплав футбольного скилла и медийного.

А в 2DROTS меня привел наш Мино Райола, он же Андрей Белов, он же Штампони. Это один из лучших футбольно-медийных агентов. Он позвал меня, Кутуза и еще несколько ребят- все сейчас находятся в команде. Меня позвали на усиление под первый МКС (Московский кубок Селебрети — NEWS.ru). По-моему, это было два года назад. Сыграл за ребят, я им понравился и как футболист, и как человек. Собственно, так все и закрутилось.

— А почему не продолжили профессионально заниматься?

— К сожалению, в 18 лет я получил первую травму колена. Сделал операцию. Денег на качественное восстановление у меня не было — как мог восстановился. Проходит полгода — опять травма. Уже тогда было понимание, что на профессиональном уровне вряд ли удастся играть. Ощущалось, что колено не такое, каким было год-два назад. Потом случилась еще одна травма. Уже другое колено. Возможно, мой организм не выдержал таких нагрузок или я где-то неправильно готовился к матчам, тренировался. В общем, травмы не дали мне заиграть в футбол профессионально.

— Со стороны складывается ощущение, что медиафутбол — это больше история про какую-то тусовку, движуху. А какое внимание уделяется конкретно футболу? Каков процент людей, выступающий в МФЛ, нацелены реально на результат?

— Это не тусоввка и не движуха, любая команда нацелена на достижение спортивного результата, потому что если есть результат — есть спонсоры. А спонсоры — это денежные средства на развитие команды. Во многих командах есть профессиональные футболисты, бывшие футболисты. Если бы МФЛ была чисто тусовкой, то в команде играли бы одни только медийные люди. А так по нынешнему регламенту в команде может быть всего лишь три медиаперсоны, остальные — шесть-семь футболистов — профики.

Фото: twodrotsshow/t.me

— Сколько раз в неделю команда ваша тренируется? Как вообще выстраивается подготовка к матчам?

— Наша команда тренируется два раза в неделю, но у нас много ребят-футболистов. Помимо наших тренировок, они играют в ЛФЛ (Любительская футбольная лига — NEWS.ru), КФК. Футбола всем предостаточно. Если говорить о подготовке, то все довольно типично: разбор соперника, подготовка тактики на предстоящий матч.

— Сколько составляют призовые за игру? Вы можете огласить эту сумму?

— Мы уже оглашали сумму еще на одной из первых пресс-конференций. 15 тыс. рублей призовых за победу. Я считаю, что это совсем небольшая сумма. По меркам той же ФНЛ-2 (Футбольная национальная лига — NEWS.ru) — эти премиальные ниже среднего. Мы тренируемся также, играем также, жертвуем своим здоровьем. Если ты хочешь выдать максимум на поле, ты должен, естественно, также восстанавливаться хорошо после игры. В это восстановление входит: хорошее спортивное питание, сауна, зал, бассейн, массаж... В общем, 15 тыс. за победу — это не те деньги, ради которых мы бьемся. 2DROTS бьется за эмблему. А деньги... это просто небольшая приятность от клуба.

— Многие ругает МФЛ за плохое качество футбола. Это действительно проблема?

— Качество футбола зависит от качества игроков и от качества поля. Поле организатор Николай Осипов обещал перестелить, а качество игроков.. Ну, тут уже ничего не поделаешь. У нас, к сожалению, нет футболистов уровня Премьер-лиги. У нас даже из ФНЛ ребят можно пересчитать по пальцам. Они как раз показывают классную игру, но их немного. В основном играют из ЛФЛ и КФК. Но уровень, как по мне, все равно добротный.

— Еще в качестве проблемы многие отмечают юный возраст аудитории. Мол, МФЛ смотрят только дети и подростки. Как с этим бороться?

— Я бы назвал это сменой поколений. Рано или поздно дети и подростки вырастут, и они также будут смотреть медиафутбол. К нам во многих командах: во второй лиге, в КФК (третья лига в России), относились поначалу с неким презрением, а теперь они сами хотят попасть в этот медиафутбол, потому что есть деньги, популярность, медиаактив. Есть в целом какое-то продолжение. Ты не просто играешь футбол, а можешь заявить о себе в медийном плане.

— К слову о медийной привлекательности турнира. На следующий сезон МФЛ заявилась команда Георгия Джикии и Александра Соболева. Для чего профессиональным футболистам эта история? Как вы думаете, в будущем будет много профессионалов и в качестве участников, и в качестве президентов клубов в МФЛ?

— Я очень на это надеюсь. Я искренне верю в то, что профессиональные футболисты делают это для развития российский футбол. Очень многие ребята, которые смотрят медиафутбол, мечтают стать футболистами. Я надеюсь, что мотивация профиков в том, чтобы привлечь эту аудиторию. Я не в курсе, какие суммы им [футболистам] за это предлагают букмекерские конторы, но, надеюсь, их мотивация не в этом.

Что касается участие профессиональных футболистов, сто процентов их количество будет только возрастать. Футболисты, которые уже закончили, но которые еще хотят играть, предпочтут продолжить карьеру в медиалиге, а не в ЛФЛ, которая никак не освещаются и где зарплаты меньше. Год-другой в медийном футболе зарплаты будут, как в ФНЛ. Уже сейчас я знаю команды, в которых зарплаты за сто тыс.

— У лиги есть очевидные плюсы, но есть наверняка и минусы. Вы как человек, который находится внутри, чтобы назвали в качестве недостатков/моментов, которые можно изменить?

Фото: twodrotsshow/t.me Фото: twodrotsshow/t.me

— Есть какие-то недочеты в организации. Первое — нам были обещаны трибуны на одно количество человек, в итоге они в три раза меньше, если не в четыре. Второе — качество поля. Следующий момент — наши выезды в другие места. Пока не все гладко с этим. Затем — регламент. Мы озвучивали свои идеи, направленные на то, чтобы Медиалига не скатилась в какую-то профессиональную историю, в ФНЛ-2. Также опасения вызывает такой момент: много медийных команд начало заявляться на второй сезон. Они говорят, мол, мы будем снимать контент, мы будем медийно развиваться, если вы нас возьмете. У меня только вопрос: кто им мешал это делать полгода-год назад? Почему все объявились только когда поняли, что могут заработать деньги на этом? Могли бы снимать контент заранее! 2DROOTS, «Амкал», «На Спорте» еще три года назад начали все это движение, а сейчас все хотят прийти на готовенькое, заполучить деньги от букмекерских контор или у каких-то других спонсоров, чтобы выступать в МФЛ 2. Я думаю, Николай все это видит и прекрасно все понимает. И на второй сезон будет очень строгий отбор.

— А как, собственно, не скатиться в профессиональный футбол? Ведь такие предпосылки действительно есть.

— Это станет огромной проблемой в будущем сезоне. Мы в МКС с этим уже сталкивались. Поэтому, повторюсь, надо ужесточать регламент. Я предлагал сделать так, чтобы отзаявка игрока из КФК или ЛФЛ должна быть не чем менее полгода. То есть, футболист, который играл в КФК или ЛФЛ должен быть отзаявлен оттуда за шести месяцев до участия в медиалиге. Игроки Премьер-лиги не в счет, так как они реальное украшение турнира. Их можно считать даже за медийных игроков. А вот все остальные... Не попадаете под основные критерии, тогда извините — вы не проходите.

— Из нововведений, которые также активно обсуждаются сейчас: в новом сезоне одним из основных условий лиги будет присутствие хотя бы одной девушки на поле. Кто-то за, кто-то — против этого. Какого мнения придерживаетесь вы?

— Я против этой идеи. Для меня женский и мужской футболы — это совсем разные виды спорта. Девушка не может в силу своих физических кондиций конкурировать с мужчинами. Это чревато травмами, это может сказаться на качестве игры. Поэтому я против этой идеи, но я за развитие женского футбола. Пусть Николай создает отдельную женскую лигу в МФЛ, или отдельно женскую команду, которая будет играть в турнире, но без очков. Это будет даже лучше. Против девочек могут выходить только полностью медийные составы команд, без футболистов. Это будет способствовать развитию женского футбола и медиа. Думаю, просмотры будут, как на матчах 2DROTS — «Амкал», 2DROTS — «На Спорте». К сожалению, девушка не конкурентоспособна в мужском коллективе, не может приносить результат в мужской команде. Плюс, это травмоопасно. Поэтому я категорически против.

— В следующем сезоне в лигу вступит Амкал. Что это значит для лиги и для 2DROTS, в частности?

— Я предвкушаю огромный скачок в присмотрах, в заинтересованностям — во всем. 2DROTS, «Амкал» — два гранта, на которых держится блогерский футбол. Лиге даже в какой-то степени повезло, что 2DROTS вышел в финал. На нас придут болельщики. Неизвестно, что было бы, выйди в финал менее популярные команды. С приходом «Амкала» интерес только возрастет.

— Какое будущее у МФЛ, на ваш взгляд?

Фото: twodrotsshow/t.me Фото: twodrotsshow/t.me

— Очень многое зависит от организаторов: от того, каким командам они позволят участвовать в этой лиге и как будет прописан регламент: количество медийных и профиков будет играть, их соотношение. От этого будет зависеть 80% успеха во всей этой ситуации.

— А если как-то абстрагироваться от решений организаторов. Каким конкретно вы видите будущее МФЛ?

— Это будет стопроцентное разрастание аудитории, стопроцентное увеличение интереса со стороны спонсоров. Если бы не февральские события, спонсоров сейчас было бы в разы больше. Я в этом уверен. Также я бы хотел, чтобы была только одна медийная лига и один МКС. Чтобы не создавались другие футбольные лиги, чемпионаты. Также надо проводить матчи в разных городах. Не обязательно на стадионах чемпионата мира (2DROTS на стадионе в Нижнем Новгороде сыграли в полуфинале — NEWS.ru), а просто в городах с крупным населением, чтобы у людей, которые живут на периферии, тоже была возможность увидеть медиафутбол.

— Ну и последний вопрос. Ваша команда вышла в финал. Какие у вас ожидания от встречи?

— Ожидания от игры максимальные, потому что речь идет о финале, о «ВТБ Арене». Будет большое количество болельщиков на трибуне, будет большое количество болельщиков в онлайне. Мы ждем этот матч, чтобы почувствовать всю эту атмосферу. За последний год мы будем в финале второй раз. В последний раз было на МКС в 2021 году. Мы сделали некие выводы с той игры и теперь весь наш опыт перенесем на предстоящий финал. Какие могут быть ожидания? Конечно, мы хотим победить.