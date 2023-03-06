Фанаты бойкотировали Fan ID: мнения за и против «паспорта болельщика» Российский футбол возобновился с пустыми трибунами

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская премьер-лига вернулась, но не результаты футбольных матчей и не сама игры стали главной темой выходных, а болельщики. Точнее, их отсутствие. Общая посещаемость 18-го тура РПЛ — 60 641 человек, это меньше, чем в лучшие времена ходили на один домашний матч «Зенита». Средняя посещаемость — 7580 зрителей, что примерно в три раза меньше, чем в среднем в прошлые годы. На домашний матч борющегося за медали «Спартака» пришло четыре тысячи человек. Для 10-кратных чемпионов России это немыслимо. Почему так происходит? Только ли дело в так называемом паспорте болельщика? В этом вопросе вместе с экспертами разбирался NEWS.ru.

История Fan ID была очень сложной изначально. Еще никогда российское фанатское движение не протестовало так настойчиво, как в случае этого нововведения. Оформление «паспорта болельщика» — процедура, с которой россияне в действительности знакомы. Она впервые была применена во время Кубка Конфедераций в 2017 году, а следующим летом более чем успешно работала на чемпионате мира. Миллионы человек оформили тогда Fan ID, и это никаким образом не испортило праздника.

Но когда государство решило внедрить электронную карту болельщика во внутреннем чемпионате, начались проблемы. Фанаты всех клубов РПЛ, кроме Грозненского «Ахмата», заявили, что перестанут ходить на стадион в случае принятия закона. И действительно перестали. Те 60 тысяч человек, кто посетил матчи в прошедшие выходные — это не фанаты, а болельщики. Они не заряжают кричалок и не поют песен. Атмосферу футбольного матча в классическом понимании этого выражения создают не они.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Зачем нужно было вводить Fan ID? Главное объяснение голосовавших за закон депутатов можно сформулировать одним словом: безопасность. Они полагали, что таким образом удастся отсечь он стадионов хулиганов и просто фанатов, которые хотя бы раз в жизни нарушили общественный порядок. Встречные вопросы футбольных болельщиков звучат так: почему аналогичные меры не вводятся в хоккее и других видах спорта? Почему по специальным картам люди не ходят в кино и в театр? Чем футбольные фанаты хуже остальных? Зачем вам нас контролировать еще и с помощью электронных карт, если есть камеры, которые позволяют отследить каждого, кто пришел на стадион?

Главной проблемой Fan ID считалась сложность в оформлении. Для этого требовалось пойти в МФЦ. Кроме того, система исключала возможность спонтанного похода на футбол, что само по себе не может не бить по посещаемости.

В Российском футбольном союзе пытались и до сих пытаются упростить процедуру, сделать карту болельщика доступной. Эти шаги теоретически могут сработать, но, скорее всего, только для простых зрителей. Фанаты же настроены серьезно: никаких стадионов до полной отмены закона.

Интересно, что на их сторону встали несколько депутатов Госдумы. Виталий Милонов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой обсудить возможность отмены действия системы Fan ID. Парламентарий предложил как минимум приостановить действие системы до устранения вопросов к ее работе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нина Останина

Такого же мнения придерживается и депутат от КПРФ Нина Останина. Она назвала электронную карту болельщика предвестником «электронного концлагеря» и «издевательством». И в отличие от Милонова призвала не доработать закон, а полностью его отменить и «забыть как о страшном сне».

Бывший глава Российского футбольного союза и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил NEWS.ru, что не видит в электронной карте болельщика никаких проблем.

Я не принимал участия в разработке этого закона, но сам «паспорт болельщика» я оформил. И я не вижу в этом проблем. Закон есть закон. Речь о повышении безопасности, это главная тема. Недавно в Ульяновске бросили банан на футбольное поле, и благодаря персональным картам вычислить таких храбрецов будет легче. В этом я вижу пользу. Сейчас «паспорт болельщика» уже стало легче оформлять, скоро вообще не нужно будет идти в МФЦ и тратить несколько дней, — сказал он.

Известный советский и российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий подчеркнул, что даже в Краснодаре, где удостоверение оформили 50 тысяч человек, на трибунах в игре против «Торпедо» было мало зрителей. И причина — не столько в карте болельщика, сколько в погоде.

Лично моя позиция, конечно, нужно, чтобы все имели Fan ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте. Смущает другое: почему в футболе жестко так, а в других видах спорта это необязательно, например в хоккее или баскетболе, — подчеркнул Непомнящий.

Еще один ветеран советского футбола, экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян и вовсе за Fan ID. Он считает, что посещаемость упала не из-за «паспорта болельщика».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID. Я думаю, постепенно болельщики сделают и посещаемость восстановится. Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать, — сказал он.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов, ныне возглавляющий детско-юношескую школу «армейцев» считает, что с болельщиками надо договариваться. И причина плохой посещаемости — вовсе не погода.

Здесь ответ очевиден. Позиция фанатов клубов по Fan ID всем известна, они заявили, что не будут посещать матчи. К сожалению, пока так, это их выбор, их право. Погода тоже повлияла, но это не основное. В ближайшее время, к сожалению, все так и будет. Лично я за то, чтобы все болельщики были на трибуне, а как это будет происходить — надо садиться и договариваться, — уверен Корнаухов.

Шахматист и болельщик «Спартака» Сергей Карякин сделал акцент на безопасности. Хотя и отметил, что к закону о Fan ID есть вопросы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Карякин

Эта история изначально была понятна немногим. Мы слышали эти разговоры о том, что отец с сыном раньше могли пойти на футбол спонтанно, прямо из детского кафе, а из-за «паспорта болельщика» это якобы стало невозможно. Но у этой меры есть четкое объяснение: безопасность. Сейчас она должна быть на первом месте. Такая общая ситуация. А во-вторых, процедуру уже облегчили и будут облегчать дальше. Это крайне важно, — считает Карякин.

Он выразил уверенность, что когда отпадет необходимость личного визита в МФЦ, всё больше людей будут делать «паспорт болельщика» и посещаемость матчей РПЛ станет выше, поскольку футбол остается одним из самых любимых видов спорта россиян.