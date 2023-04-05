В УЕФА назвали условие допуска России до турниров Глава УЕФА усомнился в решении вопроса о допуске россиян к соревнованиям до окончания СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лига Европы УЕФА: «Спартак» (Россия)

Вопрос с допуском российских футбольных клубов и сборных до международных соревнований будет сложно решить до завершения спецоперации, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. По его словам, до завершения конфликта на Украине ситуация вряд ли изменится, передает ТАСС.

По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить, — заявил Чеферин.

Российские клубы и сборные по футболу отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

26 марта сборная России по футболу обыграла команду Ирака в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0, второй гол на 58-й минуте забил нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев, который стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, побив рекорд Дмитрия Сычева. 23 марта россияне на выезде сыграли вничью с командой Ирана, товарищеская встреча завершилась со счетом 1:1.