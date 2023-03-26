Сборная России по футболу обыграла команду Ирака Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с Ираком со счетом 2:0

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Игрок сборной России Данил Глебов (слева) и игрок сборной Ирака Аймен Хуссейн

Сборная России по футболу в товарищеском матче с национальной командой Ирака в Санкт-Петербурге обыграла гостей со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

Первый тайм завершился вничью, во втором тайме счет открыл Антон Миранчук. Полузащитник московского «Локомотива» перенаправил мяч в пустые ворота соперника на 50-й минуте матча.

Второй гол на 58-й минуте забил молодой нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев. Футболист в возрасте 18 лет четырех месяцев и 24 дней стал самым молодым автором гола в истории российской сборной по футболу. Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева, который принес национальной команде гол, когда ему было 18 лет шесть месяцев и 23 дня.

Прошлый товарищеский матч сборная России сыграла с командой Ирана. Встреча, которую россияне провели в гостях 23 марта, завершилась вничью, со счетом 1:1. Эта игра стала первой для национальной сборной РФ в 2023 году. В составе россиян иранцам забил Антон Миранчук.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Матчи группового этапа с участием россиян должны состояться в Ташкенте и Бишкеке, сообщал представитель Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. Чемпионат стартует 9 июня.