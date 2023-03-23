Гол и сомнительная игра команды Карпина: как Россия провела матч с Ираном Товарищеская встреча с участием россиян снова завершилась ничьей, но на этот раз результативной

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игрок сборной Ирана Шоджа Халилзаде (слева) и игрок сборной России Далер Кузяев в товарищеском матче между сборными России и Ирана

Сборная России по футболу провела первый матч в 2023 году, который, конечно же, оказался товарищеским. В соперниках у команды Валерия Карпина была топовая в сложившейся ситуации сборная Ирана, а игра получилась достаточно событийной, хоть и невыразительной со стороны россиян. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Болельщики ждали голов

Болельщики сборной России понимали, что от команды в выездной игре с Ираном глупо непременно требовать победы. Соперник играл дома, совсем недавно выступал на чемпионате мира и является гораздо более сыгранной командой, чем коллектив Карпина, который в течение последнего года всякий раз собирается как будто впервые.

Однако стопроцентная самоотдача и желание победить — те вещи, которые болельщики вправе требовать от любой команды. Помимо этого, фанатам очень хотелось увидеть в исполнении сборной России хотя бы один гол. В последних двух товарищеских матчах на табло с первой до последней минуты горели нули.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок сборной России Данил Глебов, игрок сборной Ирана Шоджа Халилзаде и игрок сборной России Далер Кузяев в товарищеском матче между сборными России и Ирана

Команды не обошлись без потерь

Сборная России из-за травм не могла рассчитывать на легионеров из Европы Алексея Миранчука и Александра Головина. Кроме того, повреждение мышц бедра получил лидер обороны российской сборной Георгий Джикия. У Ирана же от матча по неизвестным личным причинам отказался звездный форвард Сердар Азмун, который хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», а сейчас играет за «Байер».

Стартовые составы оказались оптимальными

Карпин не стал экспериментировать с составом, как это бывало в предыдущих матчах, и выпустил в старте 11 человек, которых, за редким исключением, вполне можно считать сильнейшими на данный момент.

Место в воротах занял Матвей Сафонов, в центре обороны расположились Максим Осипенко и Руслан Литвинов, а по краям — Даниил Хлусевич и Вячеслав Караваев. Тройку полузащитников составили Даниил Глебов, Антон Миранчук и Далер Кузяев, а в атаке Карпин сделал ставку на Арсена Захаряна, Николая Комличенко и Антона Зиньковского. Даже капитанская повязка досталась самому опытному в этом составе — Кузяеву.

Спорными выглядели кандидатуры Хлусевича и Зиньковского, но, если посмотреть в запас — кого-то сильнее их на голову на данный момент не обнаруживалось.

Иран тоже выставил боевой состав во главе со звездным форвардом «Порту» Мехди Тареми. Небольшим сюрпризом было лишь отсутствие в старте вингера «Фейеноорда» Алирезы Джаханбакша.

Миранчук реализовывал, защитники отбивались

78-тысячный стадион «Азади», на котором проходила игра, оказался, мягко говоря, полупустым. На нижних секторах центральных трибун болельщиков было достаточно, в остальном же арена представляла собой зрелище, хорошо знакомое российским болельщикам после введения Fan ID.

Команды начали встречу довольно бодро, но вперед никто не летел. Россияне на первых минутах здорово выходили из обороны, но на подступах к чужой штрафной терялись и принимали неправильные решения. Нечто подобное исполняли и хозяева. На 19-й минуте Комличенко вполне мог забивать головой после подачи Зиньковского, но удар из выгодной позиции у него не получился. Спустя четыре минуты бдительность Сафонова мощным ударом со штрафного проверил Хоссейн Канаани, но россиянин справился.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок сборной России Данил Глебов, игрок сборной Ирана Шоджа Халилзаде и игрок сборной России Далер Кузяев в товарищеском матче между сборными России и Ирана

На 27-й минуте Зиньковский накрутил Саида Эззатоллахи в чужой штрафной и заставил того сфолить. Арбитр не задумываясь указал на точку, а пенальти уверенно реализовал Миранчук. Россия повела в счете.

Иран после пропущенного мяча активизировался и организовал несколько хороших подходов к воротам россиян, однако защитники играли достаточно надежно. Когда им этого не удавалось, гостям везло либо команду выручал Сафонов. Таким образом гости дотянули до перерыва, сохранив преимущество в счете. Хотя на последних минутах у ворот россиян было очень жарко.

Иран ответил своим пенальти

Вторая половина игры началась обескураживающе для россиян. Литвинов в безобидной ситуации наступил на ногу Мохаммаду Мохеби, который находился спиной к воротам Сафонова на линии штрафной, а арбитр тут же вернул хозяевам должок и указал на точку. К мячу подошел Тареми, который реализовал 11-метровый не менее уверенно, чем Миранчук.

После пропущенного мяча россияне некоторое время пребывали в трансе и продолжали пропускать одну опасную атаку за другой, но ближе к 60-й минуте игра выровнялась и немного успокоилась. Правда, это спокойствие часто нарушали защитники сборной России, допускавшие ошибки в передачах при выходе из обороны. Иран же никак не мог наказать соперника за них.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время товарищеского матча между сборными России и Ирана

У гостей ничего не получалось в атаке, но Карпин не торопился делать замены. Перестановки начали происходить лишь на исходе 70 минут, хотя того же Константина Тюкавина очень хотелось бы увидеть на поле пораньше. В итоге молодой форвард «Динамо» провел на поле чуть больше 15 минут и не успел ничем запомниться. Зато зрителям точно запомнится Тареми, который на 91-й минуте каким-то чудом не попал в ворота из суперубойной позиции.

Сборная России скатала очередную ничью при довольно сомнительном качестве игры, но на этот раз хотя бы разжилась голом. Бороться за победу команда Карпина будет в домашней встрече с гораздо более скромным Ираком 26 марта.