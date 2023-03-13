Сборная РФ примет участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии

Фото: Сборная России по футболу

Футболисты мужской сборной России примут участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев рассказал агентству, что матчи группового этапа с участием россиян должны состояться в столицах Узбекистана и Киргизии. Турнир начнется 9 июня.

Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке, — сообщил Салиев.

С Россией за кубок ЦАФА поборются футбольные сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, входящие в ассоциацию с момента ее основания в 2015 году.

Российскую футбольную сборную и клубы отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на Украине. Национальная команда за 2022 год сыграла только три товарищеских матча — с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

В конце прошлого года стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), которая организует в том числе первый чемпионат ЦАФА. Ожидалось, что исполком РФС примет решение о переходе в АФК в декабре 2022 года, но этого не случилось.