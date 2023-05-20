Почему враждуют ЦСКА и «Спартак»: история главного футбольного дерби страны Каждый сезон встреч между красно-белыми и красно-синими ждут с особым нетерпением

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

В рамках чемпионата России по футболу состоялся матч Спартак -- ЦСКА, 2006 год

Несмотря на многолетнюю гегемонию «Зенита» в РПЛ, главным матчем чемпионата России остается противостояние «Спартака» и ЦСКА. В каком бы состоянии ни находились команды, их встречи всегда ждут с нетерпением. NEWS.ru накануне очередного дерби вспоминает историю вражды клубов, самые яркие эпизоды соперничества, а также рассказывает о текущем положении дел у красно-белых и красно-синих.

Соперничество началось с хоккея

В послевоенные годы чемпионом СССР пять раз подряд стали предшественники ЦСКА ЦДКА и ЦДСА, «Спартак» же в то время не представлял грозной силы. Красно-белые начали доминировать с конца 1950-х, а к тому моменту кризис начался как раз у армейцев. Так что долгое время и красно-белые, и красно-синие имели принципиальное соперничество с другими московскими клубами — «Динамо» и «Торпедо».

А вот в хоккее интересы команд пересеклись раньше — с начала 1960-х «Спартак» смог навязать конкуренцию звездному ЦСКА, за который играло большинство хоккеистов сборной СССР. Несмотря на подавляющее превосходство над соперниками, «армейцы» четырежды уступили чемпионское звание красно-белым — в 1962, 1967, 1969 и 1976 годах. Так что принципиальное соперничество коллективов зарождалось именно в хоккее.

Фото: ИТАР-ТАСС Хоккейный матч ЦСКА -- «Спартак», 1982 год

ЦСКА использовал админресурс

У болельщиков «Спартака» на протяжении всего советского времени была еще одна веская причина недолюбливать ЦСКА, помимо той, что красно-синие составляли конкуренцию их любимцам. Что хоккейные, что футбольные «армейцы» могли с легкостью забрать у конкурента практически любого футболиста призывного возраста. Тот формально проходил службу в армии и выступал за «армейцев».

Так произошло в 1975-м году с действующим футболистом сборной СССР и капитаном «Спартака» Сергеем Ольшанским. Его сначала отправили проходить настоящую службу в Хабаровск, а затем вернули в Москву, где он присоединился к команде ЦСКА. В итоге он задержался там на четыре года. Примерно то же произошло с Владимиром Букиевским и Виктором Самохиным, находившимися на первых ролях в «Спартаке» в 1970-е.

Фото: Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС Футбольная команда «Спартак», 1970 год

Настоящая вражда началась с возникновением фанатского движения

Новый виток взаимной антипатии «Спартака» и ЦСКА связан с возникновением фанатского движения в конце 1970-х. У красно-белых армия поклонников была гораздо больше, чем у армейцев, и изначально спартаковцы не воспринимали земляков всерьез.

Все изменилось в 1981-м, когда ЦСКА в Кубке УЕФА дома играл с австрийским «Штурмом», а фанаты красно-белых решили прийти на стадион и поддержать клуб из Граца. Красно-синие были в шоке от такой наглости и устроили потасовку, которую быстро пресекли сотрудники правопорядка. Однако отношения болельщиков двух московских клубов после этого эпизода испортились окончательно.

В 1990-е ЦСКА не мог составить конкуренцию «Спартаку», который брал чемпионство за чемпионством, зато у команды появилось мощное фанатское объединение Red Blue Warriors. Вдохновленное британской околофутбольной культурой, оно сосредоточилось на организации массовых побоищ. Аналогичное объединение под названием Flints Crew организовали и поклонники «Спартака».

Фото: Александр Федоров/ТАСС

В конце 1990-х и начале 2000-х произошло несколько резонансных драк

Вслед за «флинтам» и RBW у армейцев и москвичей начали появляться новые и новые фирмы, которые устраивали друг с другом локальные драки, однако два самых жестких побоища произошли на стыке XX и XXI веков.

В 1998-м примерно 300 болельщиков ЦСКА у ледового дворца в Сокольниках атаковали около 700 фанатов «Спартака». Несмотря на численное преимущество, красно-белые не вышли победителями из поединка: соперники несколько раз успешно контратаковали, в травмпунктах оказалось порядка 150 человек, а милиция долго не могла разогнать дерущихся. Это удалось сделать только выстрелами в воздух. «Армейцы» приписывают победу в той драке себе, а спартаковцы считают, что побоище закончилось ничьей.

Зато через три года в другой масштабной драке красно-белые смогли одержать уверенную победу, которая никем не оспаривается. Группа примерно из 250 спартаковцев на выходе из метро «Китай-Город» атаковала превосходящее почти в два раза количество болельщиков ЦСКА и нанесла им чувствительное поражение.

«У нас была недооценка соперника. Мне кажется, большинство думали, что смогут разогнать оппонентов одним своим видом и зарядом. А спартаковцы, наоборот, были настроены победить любой ценой», — вспоминал в интервью «Спорт-Экспрессу» один из болельщиков ЦСКА по имени Алексей.

Фото: Александр Федоров/ТАСС Чемпионат России по футболу: «Спартак» (Москва) -- ЦСКА (Москва), 2000 год

С начала нулевых ЦСКА смог составить конкуренцию «Спартаку» на футбольном поле

После прихода в ЦСКА Евгения Гинера в феврале 2001 года красно-синие вышли на ведущие роли в чемпионате России, «Спартак» же, напротив, впал в глубокий и многолетний кризис. Тогда же и стартовала безумная семилетняя серия, в ходе которой красно-белые не могли победить заклятого соперника. Московская полиция сделала выводы из прошлых массовых побоищ фанатов и больше не допускала ничего подобного, а соперничество клубов окончательно ограничилось пределами футбольного поля.

За российскую историю команды провели немало ярких матчей, среди которых можно отметить «снежное дерби» в ноябре 2002 года, когда команды играли фактически на снегу, суперрезультативную игру в полуфинале Кубка России в 2011-м, закончившуюся серией пенальти, а также несколько обоюдных разгромов. Главное, что непосредственно футбол в дерби «Спартака» и ЦСКА со временем окончательно затмил драки, а о фанатах стали говорить лишь в контексте ярких бескровных перформансов на стадионах.

Фото: Алексей Иванов/ТАСС Чемпионат России по футболу: ЦСКА -- Спартак, 2002 год

Ближайший матч станет определяющим в борьбе за второе место

21 мая команды встретятся в рамках 28-го тура РПЛ. На данный момент «армейцы» с 54 очками занимают вторую позицию и опережают идущих на четвертом месте спартаковцев на четыре очка. Для сохранения шансов занять вторую строчку красно-белым нужна только победа, а «армейцев» не особенно устроит ничья, так как в таком случае к ним может вплотную подобраться «Ростов». В связи с этим болельщики вправе ждать от команд в воскресенье яркой атакующей игры, которая может стать украшением чемпионата.

Фаворитом грядущего матча является играющий более стабильно ЦСКА, однако в преддверии дерби это не имеет никакого значения. Матчи спартаковцев с «армейцами» всегда отличались непредсказуемостью.

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