«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд: как ему это удалось Петербургская команда досрочно обеспечила себе титул в матче с принципиальным соперником – «Спартаком»

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Малком («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит») и Арсен Адамов («Зенит») радуются победе в матче

«Зенит» поставил красивую точку в очередном успешном сезоне, обеспечив себе титул в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата. Решающие очки были набраны в домашнем матче с суперпринципиальным соперником — «Спартаком», москвичей сине-бело-голубые победили в очередной раз. NEWS.ru рассказывает подробнее об этой игре, а также о том, за счет чего «Зенит» смог в пятый раз подряд стать чемпионом России.

В решающем матче «Зенит» победил со счетом 3:2

«Спартак» провел отличный первый тайм и даже забил мяч усилиями Кейта Бальде после красивой комбинации. При этом пропустили красно-белые дважды, и оба мяча получились очень обидными. Сначала голкипер москвичей Александр Селихов ошибся при выносе мяча и попал в ногу Клаудиньо, после чего мяч оказался в сетке, а затем после хорошей комбинации забил Андрей Мостовой. Этот гол вполне мог не состояться, за несколько мгновений до него хавбек хозяев Далер Кузяев откровенно нарушил правила, но главный арбитр Павел Кукуян пропустил этот фол.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Игрок «Спартака» Бальде Кейта (слева) и игрок «Зенита» Матео Кассьерра в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

Во втором тайме «Зенит» пытался спокойно довести матч до победы, но игру взорвал безрассудный прыжок защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в ноги Малкому. Арбитр показал парагвайцу прямую красную карточку, а красно-белые, как это ни странно, после удаления заработали пенальти и сравняли счет. Отличился Квинси Промес. Однако последнее слово осталось за «Зенитом»: вышедший на замену Иван Сергеев на исходе основного времени матча переправил мяч в сетку после фланговой передачи и стал автором чемпионского гола.

«Зениту» нет равных по финансовым возможностям

Генеральный спонсор «Зенита» — компания «Газпром» — не жалеет денег на футбольный клуб и обеспечил ему внушительный бюджет в размере 12 миллиардов рублей в нынешнем сезоне. Ни один другой российский клуб не может и близко подобраться к этой сумме.

«Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» живут на 5-6 миллиардов в год, а ближайшим преследователем «Зенита» является «Спартак», который имеет бюджет в полтора раза скромнее, чем у петербургской команды, — порядка 8 миллиардов.

«Зенит» является лучшей командой России по подбору футболистов

Практически безграничные финансовые возможности позволили «Зениту» собрать самый мощный состав в РПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость футболистов сине-бело-голубых в €160 млн. Ближайшим преследователем по этому показателю тоже является «Спартак», он уступает петербуржцам почти в два раза (€89,55 млн). Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ полностью состоит из игроков «Зенита».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Игроки «Зенита» радуются победе в чемпионате России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/2023

У «Зенита» огромное количество квалифицированных легионеров, которые, на счастье команды, еще и являются латиноамериканцами. Благодаря этому после 24 февраля 2022 года практически никто из них не покинул РПЛ. Лучший бомбардир лиги Малком до «Зенита» играл в «Барселоне» и вместе с одноклубником Клаудиньо вызывался пусть и в олимпийскую, но сборную Бразилии. Ключевой футболист опорной зоны «Зенита» Вилмар Барриос имеет за плечами больше полусотни матчей за сильную сборную Колумбии, а полузащитником Венделом и защитником Дугласом Сантосом периодически интересуются топовые европейские клубы.

Хватает у «Зенита» и квалифицированных россиян. Множество ярких матчей провел вингер Андрей Мостовой, в нужные моменты, в том числе в чемпионском матче, забивал форвард Иван Сергеев, а хавбек Далер Кузяев, который является одним из ключевых игроков сборной России, еще раз подтвердил свой класс по ходу нынешнего сезона, зацементировав центр поля.

Семак работает с командой с 2018 года

Нынешний сезон РПЛ еще не закончен, а рекорд по количеству тренерских отставок уже установлен — их с начала чемпионата было больше, чем клубов — 17. У «Зенита» же царит нехарактерная для российского первенства стабильность — Сергей Семак руководит клубом аж с 2018 года. За этот же период «Спартак» и «Локомотив», которые становились чемпионами до начала гегемонии петербургского клуба, сменили по пять наставников.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Семак

Каждому из этих тренеров нужно было время на адаптацию, знакомство с футболистами, построение игры, а Семак с этими задачами справился еще в 2018-м. В «Зените» все работает как часы, а главный тренер эффективно помогает индивидуально сильным футболистам показывать свои лучшие качества. Очень хорош Семак и в умении сделать правильную замену, тот же чемпионский гол организовали игроки, которые появились на поле по ходу матча.

Бытует мнение, что наличие большого количества латиноамериканцев в европейском клубе негативно сказывается на дисциплине, но у Семака с этим все в порядке. Тренер умудряется выстраивать коммуникацию с футболистами так, что в команде практически не происходит конфликтов и скандальных ситуаций.

Конкуренты «Зенита» провалили сезон

Безусловно, «Зенит» был очень хорош в нынешнем сезоне, но и составить серьезную конкуренцию сине-бело-голубым было некому. «Динамо» после смены тренера резко сбавило и стало нестабильным, «Спартак» после отличной первой половины сезона оказался не готов к весне и откровенно ее провалил, выиграв лишь три матча из девяти. «Локомотив» в какой-то момент и вовсе боролся за выживание, а ЦСКА отрезками выглядел очень мощно, но временами терял очки в самый неожиданный момент. Особенно неудачной у красно-синих вышла осень.

Удивительно, но в какой-то момент главным преследователем «Зенита» стал «Ростов» Валерия Карпина. Тренер сборной России вынужден работать с далеко не самым сильным составом в лиге, в его команде множество молодых футболистов, которые славятся нестабильностью. Так произошло и в этот раз, устроить полноценную гонку «Ростову» помешали потери очков в играх, где ростовчане считались фаворитами.

Теперь «Зениту» остаётся провести четыре ничего не значащих с точки зрения результата матча, в которых можно дать шанс резервистам и поиграть в своё удовольствие. Остальные же команды будут биться за второе место и мечтать о том, что в следующем сезоне смогут навязать настоящую борьбу сине-бело-голубым и не допустить их шестого чемпионства.