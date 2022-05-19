«Зенит» летом подпишет футболиста «Спартака» Бакаева Зелимхан Бакаев бесплатно перейдёт из «Спартака» в «Зенит»

Зелимхан Бакаев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев летом подпишет контракт с новым клубом. Как стало известно «РБ Спорт», футболист покинет московский «Спартак» и подпишет соглашение с петербургским «Зенитом».

По данным издания, «Спартак» не получил компенсацию за потерю футболиста, потому что его контракт истекает после окончания нынешнего сезона. Представители Бакаева не смогли договориться с красно-белыми о продлении сотрудничества.

Полузащитник является воспитанником «Спартака». За московский клуб 25-летний футболист провёл 104 матча и забил 14 голов. В нынешнем сезоне Бакаев не забил ни одного мяча в рамках Российской премьер-лиги, сыграв в 25 матчах.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил готовность расстаться с форвардом команды Артёмом Дзюбой. 33-летний нападающий может покинуть клуб уже этим летом.