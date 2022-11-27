Пока лучшие сборные мира сражаются друг с другом на мундиале, в России клубы завершают групповой этап Кубка России. Встреча «Зенита» со «Спартаком» в этот раз имела минимальное турнирное значение, но команды все равно устроили яркий перформанс, который с футболом почти никак не связан. Рассказываем подробнее о грандиозном скандале.

Необходимость разгрома

Российский футбольный союз перед стартом нынешнего сезона решил внести кардинальные изменения в формат проведения Кубка России. Это касается не только участия в розыгрыше так называемых блогерских команд «Амкал» и 2Drots, но и изменения схемы турнира. Она чудовищно сложная и достойна отдельного текста, однако если говорить в двух словах, участники будут идти к финалу по верхней и нижней сеткам плей-офф. В нижней играют клубы не из РПЛ, а также те представители элиты, кто на групповом этапе займет в своем квартете третьи места.

Именно на третьем месте перед последним туром находился «Зенит». Чтобы не упасть в нижнюю сетку плей-офф, команде Сергея Семака была нужна крупная победа над «Спартаком» с разницей не менее чем в четыре мяча. Все из-за разгрома в Москве (3:0), который красно-белые учинили сине-бело-голубым в первом матче.

Боевой настрой

Игроки обеих команд с первых секунд принялись лупить друг друга по ногам. Футбола было мало, а вот нарушений, мелких стычек, споров с арбитром хватало. К концу матча соперники общими усилиями насобирали десять желтых карточек, кроме того, со скамейки запасных был удален Владимир Слишкович — помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Драка между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиДрака между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

К голу был ближе «Зенит», но большого количества опасных моментов хозяева не создали, и встреча закончилась нулевой ничьей, которая полностью устроила «Спартак», оставшийся лидером группы. Однако сразу же после финального свистка на поле началось самое интересное.

Игроки «Спартака» Квинси Промес и Шамар Николсон повздорили с Вильмаром Барриосом, который секундами ранее грубо сфолил на ямайском форварде красно-белых, после чего за одноклубника вступился защитник хозяев Родригао. Бразилец, недолго думая, пробил ногой в живот Николсону, что окончательно превратило обычную стычку в жесткую драку.

В замесе оказались все полевые и запасные игроки, тренеры и члены административных штабов команд. Николсон успел нанести несколько качественных ударов кулаками в голову Родригао, но и сам пропустил от него пару мощных подач в лицо и по корпусу. Александр Соболев бился с соперниками в партере, сидевший в запасе вратарь «Спартака» Александр Селихов охаживал зенитовцев ногами, а тренеры и некоторые игроки безуспешно пытались все это прекратить. Зрелище напоминало знаменитую драку 18-летней давности в Раменском между игроками ЦСКА и «Сатурна». В ней, кстати, участвовал и Семак, игравший тогда за армейцев.

Через несколько минут страсти улеглись, а судьи на VAR начали кропотливо изучать видеозапись, чтобы помочь главному арбитру Владимиру Москалеву наказать особо отличившихся в побоище. В итоге красные карточки получили по три футболиста из каждой команды: спартаковцы Соболев, Николсон и Селихов, а также зенитовцы Родригао, Барриос и Малком.

Самое интересное, что после этого шоу команды еще и поучаствовали в ничего не решавшей серии пенальти. По новому регламенту на групповом этапе Кубка России не бывает проигравших, а тот, кто выигрывает не в основное время, получает два очка вместо трех. Это сделал «Зенит», а главным героем серии стал его бразильский вратарь с вполне русским именем Иван, взявший два пенальти. Решающий гол у «Зенита» забил экс-спартаковец Зелимхан Бакаев, хладнокровно переигравший Александра Максименко. Побеждать всегда приятно, но в конкретной ситуации это ничего не поменяло в турнирном положении команд.

Массовая драка между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиМассовая драка между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

Разбор побоев

В «Зените» и «Спартаке» предсказуемо обвинили в произошедшем друг друга. Соболев, например, извинился за побоище, но отказался считать игроков красно-белых зачинщиками драки.

Думаю, что все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Когда обижают моих товарищей и друзей, без разницы где — на улице или на футбольном поле, я повёл бы себя таким же образом, — рассказал игрок «Чемпионату».

А вот у Семака мнение о произошедшем кардинально отличается. «Странно, что Барриоса удалили, а Промеса — нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине», — отметил главный тренер «Зенита».

Не могли обойти вниманием произошедшее и в РФС. Президент организации Александр Дюков отказался от резких оценок и попытался погасить эмоции, отметив, что произошедшее — следствие очень серьезного отношения команд к Кубку России. В любом случае теперь слово за контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, который рассмотрит произошедшее на ближайшем заседании. Скорее всего, особо отличившимся «бойцам» влепят серьезные дисквалификации.

Массовая драка во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиМассовая драка во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)