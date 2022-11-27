Бей и не беги: как матч «Зенита» со «Спартаком» превратился в турнир по ММА Команды устроили жесткую драку «стенка на стенку» после финального свистка матча на Кубок России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Стадион «Газпром Арена». Кубок России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). Шамар Николсон («Спартак») и Роман Зобнин («Спартак») получают желтую карточку во время матча

Пока лучшие сборные мира сражаются друг с другом на мундиале, в России клубы завершают групповой этап Кубка России. Встреча «Зенита» со «Спартаком» в этот раз имела минимальное турнирное значение, но команды все равно устроили яркий перформанс, который с футболом почти никак не связан. Рассказываем подробнее о грандиозном скандале.

Необходимость разгрома

Российский футбольный союз перед стартом нынешнего сезона решил внести кардинальные изменения в формат проведения Кубка России. Это касается не только участия в розыгрыше так называемых блогерских команд «Амкал» и 2Drots, но и изменения схемы турнира. Она чудовищно сложная и достойна отдельного текста, однако если говорить в двух словах, участники будут идти к финалу по верхней и нижней сеткам плей-офф. В нижней играют клубы не из РПЛ, а также те представители элиты, кто на групповом этапе займет в своем квартете третьи места.

Именно на третьем месте перед последним туром находился «Зенит». Чтобы не упасть в нижнюю сетку плей-офф, команде Сергея Семака была нужна крупная победа над «Спартаком» с разницей не менее чем в четыре мяча. Все из-за разгрома в Москве (3:0), который красно-белые учинили сине-бело-голубым в первом матче.

Боевой настрой

Игроки обеих команд с первых секунд принялись лупить друг друга по ногам. Футбола было мало, а вот нарушений, мелких стычек, споров с арбитром хватало. К концу матча соперники общими усилиями насобирали десять желтых карточек, кроме того, со скамейки запасных был удален Владимир Слишкович — помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Драка между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

К голу был ближе «Зенит», но большого количества опасных моментов хозяева не создали, и встреча закончилась нулевой ничьей, которая полностью устроила «Спартак», оставшийся лидером группы. Однако сразу же после финального свистка на поле началось самое интересное.

Игроки «Спартака» Квинси Промес и Шамар Николсон повздорили с Вильмаром Барриосом, который секундами ранее грубо сфолил на ямайском форварде красно-белых, после чего за одноклубника вступился защитник хозяев Родригао. Бразилец, недолго думая, пробил ногой в живот Николсону, что окончательно превратило обычную стычку в жесткую драку.

В замесе оказались все полевые и запасные игроки, тренеры и члены административных штабов команд. Николсон успел нанести несколько качественных ударов кулаками в голову Родригао, но и сам пропустил от него пару мощных подач в лицо и по корпусу. Александр Соболев бился с соперниками в партере, сидевший в запасе вратарь «Спартака» Александр Селихов охаживал зенитовцев ногами, а тренеры и некоторые игроки безуспешно пытались все это прекратить. Зрелище напоминало знаменитую драку 18-летней давности в Раменском между игроками ЦСКА и «Сатурна». В ней, кстати, участвовал и Семак, игравший тогда за армейцев.

Через несколько минут страсти улеглись, а судьи на VAR начали кропотливо изучать видеозапись, чтобы помочь главному арбитру Владимиру Москалеву наказать особо отличившихся в побоище. В итоге красные карточки получили по три футболиста из каждой команды: спартаковцы Соболев, Николсон и Селихов, а также зенитовцы Родригао, Барриос и Малком.

Самое интересное, что после этого шоу команды еще и поучаствовали в ничего не решавшей серии пенальти. По новому регламенту на групповом этапе Кубка России не бывает проигравших, а тот, кто выигрывает не в основное время, получает два очка вместо трех. Это сделал «Зенит», а главным героем серии стал его бразильский вратарь с вполне русским именем Иван, взявший два пенальти. Решающий гол у «Зенита» забил экс-спартаковец Зелимхан Бакаев, хладнокровно переигравший Александра Максименко. Побеждать всегда приятно, но в конкретной ситуации это ничего не поменяло в турнирном положении команд.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Массовая драка между игроками ФК «Зенит» и игроками ФК «Спартак» во время матча группового этапа Кубка России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

Разбор побоев

В «Зените» и «Спартаке» предсказуемо обвинили в произошедшем друг друга. Соболев, например, извинился за побоище, но отказался считать игроков красно-белых зачинщиками драки.

Думаю, что все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Когда обижают моих товарищей и друзей, без разницы где — на улице или на футбольном поле, я повёл бы себя таким же образом, — рассказал игрок «Чемпионату».

А вот у Семака мнение о произошедшем кардинально отличается. «Странно, что Барриоса удалили, а Промеса — нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине», — отметил главный тренер «Зенита».

Не могли обойти вниманием произошедшее и в РФС. Президент организации Александр Дюков отказался от резких оценок и попытался погасить эмоции, отметив, что произошедшее — следствие очень серьезного отношения команд к Кубку России. В любом случае теперь слово за контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, который рассмотрит произошедшее на ближайшем заседании. Скорее всего, особо отличившимся «бойцам» влепят серьезные дисквалификации.