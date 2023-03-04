Футболисты московского «Спартака» и екатеринбургского «Урала» сыграли со счетом 2:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Со стороны «Урала» голы забили Рай Влут и Эрик Бикфалви, а за красно-белых дважды отличился Руслан Литвинов.
У «Спартака» в начале первого тайма покинул поле с травмой защитник Никита Чернов. Вместо него вышел Павел Маслов.
По итогам игры в общем зачете РПЛ «Спартак» оказался на второй строчке с 37 очками, а «Урал» — на десятом с 22 очками. Матч открывала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Она нанесла первый символический удар по мячу.
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин, болеющий за «Спартак», заявил в разговоре с NEWS.ru, что футболисты его любимой команды «бьются не только за себя, но и за тренера». Сейчас он переживает, чтобы уверенность спортсменов не переросла в самоуверенность.