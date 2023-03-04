Владимир Сахмеев

«Урал» и «Спартак» провели первый матч РПЛ после зимней паузы Встреча «Урала» и «Спартака» в матче РПЛ завершилась со счетом 2:2

4 марта 2023 в 18:05

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Руслан Литвинов («Спартак»), Андрей Егорычев («Урал») и Фаниль Сунгатулин («Урал») во время матча