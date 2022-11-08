Нечистая игра: почему «Зенит» заподозрил своего игрока в сдаче матча Дмитрий Чистяков совершил «привоз» в матче с «Ахматом» и тут же был выведен из состава

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Дмитрий Чистяков

В петербургском «Зените» неожиданно разгорелся грандиозный скандал. Команда потерпела сенсационное поражение от «Ахмата», которое стало для нее первым в нынешнем чемпионате России. Крайним при разборе причин неудачи был назначен защитник Дмитрий Чистяков, публичную травлю которого устроило руководство сине-бело-голубых. Рассказываем подробнее о случившемся.

Роковой привоз

Чистяков, который в нынешнем сезоне далеко не всегда попадает в стартовый состав «Зенита», начал домашнюю игру с «Ахматом» с первых минут. Уже на 50-й секунде хозяева пропустили, но прямой вины защитника в этом не было. Да, Чистяков не смог заблокировать прострел Владислава Камилова, однако более очевидную ошибку совершил Вячеслав Караваев, который неудачно подставил ногу и перевел мяч в штангу. Уже после этого на добивании успешно сыграл Евгений Харин.

А вот второй пропущенный «Зенитом» мяч на 200 процентов является плодом «творчества» Чистякова. Партнер отдал защитнику пас назад, но тот сначала очень вяло двигался к мячу, а затем попытался отдать передачу сквозь прессинговавшего его Мохамеда Конате. Законы физики как всегда сработали идеально: африканец перехватил мяч и отправил его в сетку.

После этого Чистяков едва не привез третий мяч. На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев нанес плотный удар из-за штрафной, который руками остановил Чистяков. От пенальти петербургский клуб спасло то, что руки защитника были полуприжаты к корпусу. Главный арбитр встречи Павел Кукуян совместно с помощниками на VAR решил не «убивать» чемпиона на исходе получаса игры и не стал указывать на точку.

Насмотревшись на перфоманс игрока обороны, главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение не испытывать судьбу и не ждать от Чистякова новых чудачеств. На 32-й минуте специалист поменял защитника. После игры футболист дал короткий комментарий, в котором согласился с ранней заменой и признал, что провалил матч. Причиной Чистяков назвал то, что не смог правильно настроиться на игру.

Фото: vk.com/zenit Круговой вместо Чистякова

Публичная порка

Футбол сплошь состоит из ошибок, в том числе фатальных, к которым оплошность Чистякова никак не отнесешь. Да, команда потерпела первое в нынешнем сезоне РПЛ поражение, однако до конца чемпионата еще чуть меньше половины матчей, а «Зенит» продолжает уверенно лидировать. Поэтому истеричная реакция зенитовцев на игру Чистякова выглядит максимально странно.

Супердипломатичный Семак, который всегда избегал перехода на личности, на послематчевой пресс-конференции открытым текстом обвинил Чистякова во втором пропущенном мяче, а гендиректор «Зенита» Александр Медведев выступил еще жестче. Функционер прокомментировал предположение культового комментатора Геннадия Орлова о том, что Чистяков мог намеренно ошибиться из-за готовящегося перехода в «Ахмат», но не встал на защиту игрока, а подлил масла в огонь.

Могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат», — резюмировал Медведев в разговоре с «Матч ТВ».

При этом функционер обвинил Чистякова в том, что тот через агента Андрея Талаева публично жаловался на количество игрового времени в «Зените». Возможно, претензии звучали в личном разговоре гендиректора с агентом, потому что найти подтверждение словам Медведева в открытом доступе не представляется возможным.

Публичным порицанием дело не ограничилось и на следующей день Медведев рассказал о том, что провел c игроком «архисерьезный, принципиальный, мужской разговор», после которого было принято решение вывести Чистякова из состава.

vk.com/zenit

Руки помощи

Новости из расположения «Зенита» шокировали футбольную общетвенность. Многие именитые специалисты встали на защиту Чистякова, не веря в то, что защитник самого богатого и успешного клуа России действительно мог нарочно ошибиться. Но самое главное, игрока публично поддержали вратари «Зенита» Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

По словам Талаева, его подопечный в личных беседах получил поддержку о от всех одноклубников, включая легионеров. Агент также подчеркнул, что у Чистякова состоялся разговор с Семаком, по итогам которого у сторон не осталось взаимных претензий. Однако публично поддержку игроку специалист не выразил.

При этом Чистяков все еще вне состава «Зенита», а в клубе, кажется, всерьез подозревают игрока в намеренном «сливе» матча. Тот, по информации, Eurostavka.ru, даже готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы развеять эти безумные подозрения.

Трудно понять, что движет действиями руководства «Зенита». То ли там действительно верят в злой умысел игрока, то ли просто хотят от него поскорее избавиться. Чистякову же в любом случае в ближайшее трансферное окно стоит хорошо подумать, стоит ли ему оставаться в команде, руководители которой готовы публично смешать с грязью и обвинить в смертных грехах своего игрока после одной ошибки в особо ничего не решающем матче.