«Спартак» догоняет «Зенит», Дзюба спасает «Локо»: главные интриги РПЛ «Спартак» будет биться с «Зенитом» за титул, а «Локомотив» с пятеркой клубов — за выживание

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский клубный футбол, который находится в вынужденной мировой изоляции, полноценно возвращается после зимнего перерыва. К сожалению, никому не удастся выступить в весенней части еврокубков, но и во внутреннем чемпионате интриг хватает. «Зениту» предстоит в очередной раз отстаивать чемпионское звание, а «Спартаку» — попытаться навязать ему борьбу. Жарко будет и в битве за выживание, где неожиданно оказался «Локомотив». Рассказываем подробнее о главных сюжетах оставшейся части сезона РПЛ.

Дерби двух столиц

Мало кто сомневается в том, что «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд. Команда показывает очень стабильную игру, после 17 туров на шесть очков опережает идущий вторым «Спартак» и по уровню подбора игроков на две головы превосходит всех конкурентов. При этом сине-бело-голубым удалось сохранить всех ключевых легионеров, так как они представляют латиноамериканские страны.

Однако футбол прекрасен в своей непредсказуемости, так что за 13 туров до финиша нельзя быть ни в чем уверенным на 100 процентов. Тем более у «Зенита» есть серьезный конкурент в лице «Спартака», который под руководством испанца Гильермо Абаскаля отрезками играет просто феерично. Плюс команда в межсезонье усилила традиционно проблемную для себя линию обороны. В центр защиты взяли парагвайца из местного чемпионата Алексиса Дуарте, а на фланг обороны пригласили португальца Томаша Тавареша. После дисквалификации в линию атаки вернулся Кейта Бальде, который здорово выглядел в предсезонных матчах.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com Томаш Тавариш

В первом круге «Спартак» дома практически без шансов проиграл «Зениту», а ответная игра в Санкт-Петербурге должна состояться в 26-м туре. Если чемпионская гонка к этому моменту не закончится, игра станет главным событием чемпионата.

Гроссмейстер Сергей Карякин, болеющий за «Спартак», — один из тех, кто верит в чемпионскую интригу. Вот что он сказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

В спорте все возможно, и не такие отставания отыгрывали. Тем более что «Спартак» сейчас симпатичный, даже лучше, чем в чемпионский сезон. В кои-то веки видно, что ребята бьются не только за себя, но и за тренера. С Абаскалем случилось четкое попадание. Раньше игроков упрекали, что они недорабатывают, а сейчас Соболева даже придерживать надо. А «Зенит» чувствует себя довольно вальяжно, у них огромный запас прочности, классные легионеры, более дорогие, чем у всех других команд. Но это может сыграть и злую шутку, уверенность может перерасти в самоуверенность. Мы уже видели «Спартак» — «Зенит» — 3:0 в Кубке России. Еще один такой матч может перевернуть весь сезон, — считает Карякин.

Битва за призы

Вполне возможно, что в борьбу за чемпионство ввяжется еще один, а может, и не один клуб, но пока конкуренты «Спартака» и «Зенита» видятся претендентами максимум на бронзу. Хотя идущий третьим «Ростов» уступает москвичам всего одно очко и уже успел обыграть красно-белых в домашнем матче. Однако уровень подбора футболистов у ростовчан сильно уступает конкурентам, а потому неясно, смогут ли они быть в топе только благодаря тренерскому гению Валерия Карпина.

На расстоянии шести очков от ростовчан расположились «Динамо» и ЦСКА, которые обладают шикарными по российским меркам составами, но в нынешнем сезоне не оправдывают ожиданий болельщиков. При этом их отставание даже от первого места впечатляющее, но пока не фатальное. Конечно, интригу в борьбе за призовые места в разы увеличило бы присутствие России в еврокубках. Но тут уж имеем то, что имеем.

Фото: ФК «Ростов» ФК «Ростов»

Разборка бомбардиров

Помимо командных достижений, болельщики всегда следят за личными успехами игроков. Особенный интерес вызывает гонка бомбардиров, в которой пока царит двоевластие. 14 голов в 15 играх на свой счет записал Владимир Сычевой, который в межсезонье не только сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», но и поменял фамилию, став Писарским. В 26 лет парень впервые добрался до уровня РПЛ и сразу совершил такой прорыв.

По пятам за Сычевым-Писарским следует давняя звезда РПЛ Квинси Промес, который проводит один из лучших сезонов в карьере и забил те же 14 мячей. Правда, форвард «Спартака» из-за проблем с законом в родных Нидерландах был вынужден пропустить предсезонную подготовку в дружественных голландцам ОАЭ. Как это скажется на его игре — узнаем совсем скоро.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com Квинси Промес

В разборку представителей «Крыльев» и «Спартака» готовы вмешаться еще несколько человек. Прежде всего это новоиспеченный россиянин Малком, представляющий «Зенит». Близко от лидеров с 10 голами расположились неувядающий хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа и наконец-то нашедший себя в ЦСКА форвард Федор Чалов.

Остаться в живых

В нынешнем сезоне борьба за выживание в РПЛ будет особенно интересной, так как ее полноправным участником оказался московский «Локомотив». Красно-зеленые отвратительно провели первые 17 туров, в которых набрали лишь 13 очков, и находятся аж на 14-м месте. От 12-й позиции, которая спасает от участия в стыковых матчах за право остаться в элите, железнодорожников отделяют солидные шесть очков.

В межсезонье команда пригласила на пост главного тренера наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова и серьезно усилила состав. Вместе с опытными Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым положение будут спасать юный и суперперспективный Сергей Пиняев и его бывший одноклубник по «Крыльям Советов» Максим Глушенков.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Сергей Пиняев

Скорее всего, «Локомотив» точно не вылетит напрямую, так как занимающие 15-е и 16-е места «Химки» и «Торпедо» соответственно выглядят слишком уж удручающе. Подмосковный клуб под руководством экстравагантного тренера Спартака Гогниева зимой разогнал всех лидеров и заменил их не самыми известными игроками, а состав «Торпедо» изначально не соответствовал уровню РПЛ. Зимой москвичи особо не усилились.

За сохранение места в элите «Локомотиву» предстоит бороться с «Факелом», «Нижним Новгородом», «Крыльями Советов» и «Уралом». Каждый из этих клубов по-своему силен и способен доставить проблемы любому сопернику.