80 лет назад в разрушенном Сталинграде прошёл футбольный матч: как это было rovno-80-let-nazad-spartak-i-mestnoe-dinamo-proveli-match-kotoryj-voshitil-dazhe-anglichan

Фото: Российский футбольный союз

Товарищеская встреча, состоявшаяся 2 мая 1943 года в освобождённом Сталинграде между футбольной командой «Спартак» (Москва) и сборной местных игроков в составе «Динамо» (Сталинград)

В годы Великой Отечественной войны чемпионат СССР по футболу по понятным причинам не проводился, многие игроки отправились на фронт и оборонные предприятия, однако это не значит, что матчей не было совсем. В некоторых городах старались проводить местные первенства, кроме того, состоялось несколько знаковых встреч, которые вошли в историю. Одним из таких поединков стал матч в мае 1943 года в только что освобожденном и лежащем в руинах Сталинграде. Встречались местное «Динамо» и московский «Спартак». Рассказываем подробнее об обстоятельствах той игры и ее историческом значении.

Идея провести матч родилась в НКВД

В ведомстве решили, что победу в важнейшей и кровопролитной битве за Сталинград нужно как-то отметить, и обратились к местным властям с просьбой придумать массовое мероприятие к первомайским праздникам. В НКВД хотели не только порадовать местных жителей, но и показать всему миру, что страна продолжает жить и идти к победе.

Руководство города обратилось к выступавшему за местный «Трактор» вратарю Василию Ермасову, который предложил в честь праздника сыграть в футбол. Идея понравилась и местным властям, и Всесоюзному спорткомитету, который принял решение командировать в Сталинград московский «Спартак». Его соперником стало местное «Динамо»

Для матча было сложно найти подходящий стадион и футболистов

В ожесточенных боях за город были уничтожены практически все футбольные поля и стадионы, но в южной части Сталинграда отыскали относительно сохранившийся стадион «Азот», который тем не менее нужно было долго приводить в порядок. Саперы разминировали поле и прилегающую территорию, а местные жители вместе с футболистами возводили временные трибуны, ремонтировали раздевалки, устанавливали ворота и наносили разметку.

Если «Спартак» практически не испытывал проблем с составом, то его соперник был вынужден собирать игроков по военным частям, ведь многие сталинградские футболисты отправились на передовую. В итоге «Динамо» удалось с большим трудом наскрести 13 человек — основной состав и две замены. Место в воротах занял Ермасов, капитаном стал Константин Беликов, который носил повязку до войны в лучшем клубе города — «Тракторе».

Фото: Российский футбольный союз Игроки сталинградского «Динамо»

На матче присутствовало 9-10 тысяч болельщиков

Временные трибуны были рассчитаны на 3 тысячи человек, однако желающих посетить игру оказалось в три раза больше. Люди теснились на деревянных скамейках и заполняли собой оставшееся вокруг стадиона пространство. По воспоминаниям очевидцев, о матче быстро узнали все уцелевшие местные жители, сарафанное радио сработало безотказно. Организаторы также подготовили афиши, которые планировалось развесить по всему Сталинграду, однако вешать их было практически некуда: город натурально сровняли с землей.

Изначально планировалось провести матч 1 мая, но «Спартак» не смог вылететь в назначенный срок из-за информации о готовящемся авианалете фашистов на Сталинград, и игру перенесли на один день.

«Спартак» был уверен в легкой победе

В годы войны московский «Спартак» выступал в первенстве Москвы и был вполне сыгранным и боеспособным коллективом. Их соперник же по матчу в Сталинграде собрался накануне игры, многие футболисты много месяцев провели в окопах и видели друг друга впервые. Именно поэтому красно-белые не сомневались в победе. По воспоминаниям вратаря «Спартака» Анатолия Акимова, гости выходили на игру с задачей быстро забить 3-4 гола, а потом спокойно катать мяч в свое удовольствие, чтобы не слишком унижать натерпевшихся от войны сталинградцев.

Фото: Российский футбольный союз Зрители на матче

Однако этим планам не суждено было сбыться. «Динамо» вышло на матч сверхмотивированным, выстроило организованную оборону и храбро отражало атаки «Спартака». При этом хозяева не забывали контратаковать, и на 39-й минуте Акимов был вынужден доставать мяч из собственных ворот. Справиться с мощным ударом Александра Моисеева в девятку было практически невозможно.

В оставшееся время сталинградцы к восторгу местной публики успешно отоборонялись и сохранили на табло 1:0 в свою пользу. Игра вошла в историю под названием «Матч на руинах Сталинграда». Современники вспоминали, что команды, несмотря на товарищеский статус игры, бились за победу с полной самоотдачей.

На событие отреагировали за рубежом

В британской газете The Times вышла заметка под названием «Второе чудо Сталинграда». Автор статьи восхищался решением провести футбольный матч с большим количеством зрителей в разрушенном городе в столь сложный момент.

Журналист также отметил, что факт организации подобного мероприятия свидетельствует об уверенности русских в будущем. Из этой публикации о произошедшем узнали футболисты лондонского «Арсенала», которые направили в адрес участников матча приветственную телеграмму.

Фото: Российский футбольный союз Игроки московского «Спартака»

В честь 80-летия встречи в Волгограде прошел гала-матч с участием звезд российского футбола

Реконструкции матча и посвященные ему игры проводились не раз, но наиболее масштабным стал ретроматч, который состоялся 1 мая этого года и был приурочен к 80-летию исторического поединка. Вывеска была той же — «Динамо» (Сталинград) против московского «Спартака», а встречу в прямом эфире транслировали по федеральному телеканалу «Матч ТВ».

За красно-белых сыграли прославленные ветераны клуба, среди которых Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко и Александр Филимонов. В составе «Динамо» на поле вышли легенды волгоградского футбола Валерий Есипов, Олег Веретенников, Денис Зубко, Евгений Алдонин и многие другие. Руководить командами поручили извечным соперникам на тренерском мостике — Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву.

Матч посетили сумасшедшие даже по меркам РПЛ 36 тысяч болельщиков, рисунок игры был очень похож на тот, что зрители увидели 80 лет назад. «Спартак» владел мячом и атаковал, но на этот раз не пропустил, а дважды забил усилиями Павлюченко и Александра Самедова.