Чемпионат России возобновился громко. В субботу, 29 февраля, в центре Москвы произошло несколько столкновений болельщиков трёх команд — ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». 3 марта история получила новый виток — московские правоохранители обрушились с обысками на фанатов столичных клубов. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Что произошло?

29 февраля, в субботу, после почти трёхмесячного перерыва возобновилась Российская премьер-лига (РПЛ). 20-й тур открывался сразу несколькими громкими вывесками — одной из них был матч «Динамо» — «Спартак» (0:2). За полчаса до стартового свистка московского дерби в Петровском парке, на «ВЭБ Арене» завершилась встреча ЦСКА и «Урала» из Екатеринбурга. Соседние стадионы, минимальное время между двумя матчами и, как итог — несколько драк в центре Москвы.

Первая состоялась на станции метро «Маяковская». Активные действия фанатов привели к задержке поездов московского метрополитена и спровоцировали панику у пассажиров. Среди пострадавших были только участники потасовки, по итогам которой, по сообщениям СМИ, было задержано трое человек.

АГН «Москва»

Вторая стычка развернулась на Ленинградском проспекте, где футбольные болельщики «Динамо» и ЦСКА напали на троллейбус с фанатами «Спартака». Драка длилась несколько минут, но этого хватило для того, чтобы разгромить общественный транспорт. Нескольким пострадавшим болельщикам пришлось вызвать скорую.

Я была на «Маяковской» в 15:40. Когда двери начали открываться, я услышала мужские крики, на станции стоял дикий гул. Потом стало понятно, что кричали болельщики. Прямо перед дверями лежал мужчина, вокруг него кричали: «Динамо, Динамо!». В стороне лежал другой мужчина и его ногами избивали сразу несколько человек. Было какое-то столпотворение, все орали, прыгали как дикари. Видела, как некоторые девушки плакали. Было очень жутко, — заявила NEWS.ru свидетельница происшествия.

История, казалось бы, стала сходить на нет, как с утра, 3 марта, стало известно, что полиция проводит обыски у футбольных фанатов, подозреваемых в участии в потасовках.Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кто виноват?

Изначально волна недовольства посыпалась на РПЛ, точнее на тех, кто составлял расписание чемпионата. Однако, не спешите винить лигу, на то есть веские причины. Известный российский журналист Василий Конов, ссылаясь на личные источники сообщил, какие доводы приводили люди, принявшие подобное решение.

Во-первых, матчи ЦСКА и «Спартака» нельзя было перенести на день раньше или на день позже по причине того, что обе команды играют друг против друга в 1/4 финала Кубка России. Команды должны подойти к предстоящему матчу в равных условиях. Во-вторых, как оказалось, лишь игра «Зенита» и «Локомотива» относится к категории повышенного зрительского интереса (категория АА), поэтому они попали в прайм-тайм, а матч, который не вызывает повышенного интереса не поставили на 19:00.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У вас может возникнуть вопрос, а почему тогда матч «Ахмат» — «Ростов» поставили в прайм-тайм. Если коротко: есть определенные контрактные обязательства по показу матчей на федеральном ТВ. В виду того, что большие матчи («Зенит» — «Локомотив», «Динамо» — «Спартак» и некоторые другие) транслировались на платном сервисе, то для бесплатного просмотра наиболее оптимальной сочли встречу в Грозном.

Есть ещё один аргумент, на который стоит обратить внимание. Матч в Санкт-Петербурге и в Грозном поставили на субботу (29 февраля), а не в воскресенье (1 марта), чтобы болельщики гостевых команд могли спокойно, имея в запасе целый свободный день, разъехаться после матча по домам. То есть в каких-то случая о болельщиках всё-таки думают. Уже неплохо.

Что-то похожее уже было

В 19-м туре, перед стартом зимней паузы, в Премьер-лиге прошла беспрецедентная акция фанатской солидарности. Болельщики почти всех российских клубов объединились против произвола полиции после событий в Санкт-Петербурге, когда на выездном матче без объяснения причины правоохранительными органами было задержано большое количество фанатов «Спартака». Одному из лидеров движений Валерию Бевзу в судебном порядке запретили посещать стадионы в течение полутора лет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не вызовет ли новая волна задержаний очередную акцию протеста — вопрос, который волнует сейчас больше всего. Если футбольное сообщество объединилось один раз, значит, второй раз собраться им не составит труда. Однако, в отличие от акции «Фанат — не преступник», драка в метро является прямым нарушением закона.