https://static.news.ru/photo/b7e0c182-5d2a-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи проводят обыски у футбольных фанатов московских команд «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, которые были причастны к драке на станции «Маяковская» в столице. Об этом в среду, 3 марта, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении ряда болельщиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). В делопроизводстве указано два эпизода — драка в подземке на станции «Маяковская» и столкновение фанатов в троллейбусе.

Следователи в рамках дела проводят серию обысков у фанатов по адресам их проживания в Москве и Подмосковье, — цитирует ТАСС источник из правоохранительных органов.

Болельщики «Динамо» и «Спартака» устроили драку на станции метро «Маяковская». Потасовка началась в тот момент, когда на платформу, где стояли динамовцы, приехал поезд с сотней фанатов «красно-белых».

Ещё одна драка болельщиков «Динамо» и «Спартака» произошла на Ленинградском проспекте. В беспорядках приняли участие от 15 до 50 человек. Конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек остались лежать на земле без сознания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.