https://static.news.ru/photo/9fe1237a-5afe-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От 15 до 50 человек приняли участие в массовой драке на Ленинградском проспекте в столице. Причина ссоры неизвестна, однако все участники были фанатами футбольных клубов «Спартак» и «Динамо».

Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек лежат на земле без сознания, передаёт Mash.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. В настоящий момент на месте работают силовики и врачи.

Ранее NEWS.ru писал, что две зрительницы концерта в Рязани начались драться во время выступления Татьяны Булановой. В потасовку втянулись соседи по зрительному залу. Драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Потасовка началась одновременно с одной из песен.