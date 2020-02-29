https://static.news.ru/photo/dcf97d7e-5aff-11ea-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики «Динамо» и «Спартака» устроили драку на станции метро «Маяковская». Потасовка началась в тот момент, когда на платформу, где стояли динамовцы, приехал поезд с сотней фанатов красно-белых.

По предварительной информации, первыми напали болельщики «Динамо».

После драки в подземке конфликтующие переместились на улицу. Там правоохранителями были задержаны несколько человек, передаёт ТАСС.

Также стало известно, что ещё одна драка болельщиков «Динамо» и «Спартака» произошла на Ленинградском проспекте. В беспорядках приняли от 15 до 50 человек. Конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек остались лежать на земле без сознания, писал NEWS.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» начался в 16:30 на стадионе «Динамо».