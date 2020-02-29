Болельщики «Динамо» и «Спартака» устроили драку на станции метро «Маяковская». Потасовка началась в тот момент, когда на платформу, где стояли динамовцы, приехал поезд с сотней фанатов красно-белых.
По предварительной информации, первыми напали болельщики «Динамо».
После драки в подземке конфликтующие переместились на улицу. Там правоохранителями были задержаны несколько человек,
Также стало известно, что ещё одна драка болельщиков «Динамо» и «Спартака» произошла на Ленинградском проспекте. В беспорядках приняли от 15 до 50 человек. Конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек остались лежать на земле без сознания, писал NEWS.ru.
Матч «Динамо» — «Спартак» начался в 16:30 на стадионе «Динамо».
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