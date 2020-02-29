Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.
В составе победителей отличились полузащитники Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место чемпионата России, имея в активе 25 очков. «Динамо» располагается на десятом месте, набрав на одно очко меньше.
В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1), писал NEWS.ru.
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