https://static.news.ru/photo/1496a06e-5b09-11ea-adcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.

В составе победителей отличились полузащитники Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место чемпионата России, имея в активе 25 очков. «Динамо» располагается на десятом месте, набрав на одно очко меньше.

В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1), писал NEWS.ru.