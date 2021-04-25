ЦСКА без Лиги чемпионов: как «Спартак» разобрался с «армейцами» в дерби

Дерби «Спартак» — ЦСКА — это всегда невероятное противостояние. Но матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имел особенную важность для обоих заклятых футбольных соперников. В этой игре фактически решалась судьба прямой путёвки в Лигу чемпионов. «Спартак» на своём поле, обыграв ЦСКА со счётом 1:0, показал, что он намерен бороться с «железнодорожниками» за главный (всё ещё) еврокубковый турнир до конца. Как «Спартак» расправился с Ивицей Оличем и его бандой, рассказывает NEWS.ru.

Ночная драка и пристреленный конь

Разговор о главном дерби столицы невозможно без упоминания болельщиков. К принципиальной встрече фанаты обеих команд настраиваются с особенной страстью. Зачастую эта «страсть» обретает не самые приятные формы. Так, накануне на юге-востоке Москвы болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку. По данным Telegram-канала Baza, в ночной драке принимало участие более 150 человек. Столкновение продлилось недолго и обошлось без задержаний.

К счастью, ночная стычка между болельщиками не имела никакого продолжения. В день матча на территории стадиона и на трибунах царила максимально спокойная атмосфера. А единственным ярким напоминанием того, что дело касается дерби, а не будничного матча, стал яркий перформанс хозяев с двумя баннерами на противоположных концах. На одном из них был охотник, а на втором — пристреленный конь.

vk.com/fcsm_official

«Спартак» с Кутеповым, ЦСКА с Фуксом в заявке

К важному матчу заключительного отрезка сезона обе команды подходили в максимально немаксимальных составах. Главные же потери обеих команд пришлись на оборонительную часть. ЦСКА лишился Хёрдура Магнуссона до конца сезона, поэтому в центре обороны, как и в кубковом матче против «Локомотива», в паре с Игорем Дивеевым вышел Виктор Васин. Защитник, который в последние годы стал чуть ли не главным футбольным мемом российского футбола (после Антона Заболотного), не был безупречен, но главный тренер ЦСКА Ивица Олич решил, что Васин всё-таки более надёжная кандидатура, чем Вадим Карпов. Таким образом, стартовый состав ЦСКА на игру со «Спартаком» совсем не отличался от состава, который был на «РЖД Арене».

У «красно-белых» в «основе» вышел Илья Кутепов — мера вынужденная. В игре с «Уфой» основной защитник «красно-белых» Самюэль Жиго заработал дисквалификацию.

Самюэль Жиго instagram.com/mum84

Тайм за «Спартаком», спорное удаление — за судейством

Первый тайм прошёл с полным перевесом в пользу хозяев. Они действовали более активно и остро в штрафной Игоря Акинфеева. «Красно-белые» нанесли 10 ударов, два из которых пришли в створ ворот, три — мимо. При этом у ЦСКА за всю первую 45-минутку матча было только два удара, ноль из них в створ ворот. Впрочем, ЦСКА всё-таки смог отличиться. На 37-й минуте полузащитник Ильзат Ахметов получил красную карточку за игру прямой ногой. Решение по удалению игрока ЦСКА было принято главным арбитром встречи Павлом Кукуяном с помощью Сергея Карасёва, который отвечал за VAR. Но эпизод получился довольно спорным. Игрок ЦСКА сначала сыграл в мяч, и только потом случился стык (признаемся, довольно жёсткий). Но решение уже было принято — ЦСКА остался в меньшинстве.

«Спартак» довёл дело до конца

Но беда, как известно, не приходит одна. Уже на старте второго тайма (52-ая минута) «красно-белые» открыли счёт во встрече. Отличился Джордан Ларссон. Футболист ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина, вошёл в штрафную, качнул Дивеева и пробил в нижний угол — 1:0. Сразу после пропущенного гола была у ЦСКА возможность ответить своим обидчикам. Был момент у Саломона Рондона, у Алана Дзагоева, но мяч не смог попасть в сетку ворот. Впрочем, несмотря на то что «армейцам» очень важны были очки в этом матче, остроты с их стороны у ворот было немного. Зато «Спартак» поймал под конец встречи кураж. На последних минутах матча всё-таки «красно-белые» были ближе ко второму голу. Второго гола, конечно, так и не случилось (за это «армейцам» нужно сказать спасибо Игорю Акинфееву), но это неважно. «Спартак» непросто смог прервать неудачную серии поражений, но и отобрал у ЦСКА важнейшие три очка. Значит, борьбе за Лигу чемпионов всё-таки быть?

«Спартак» продолжает бороться за Лигу чемпионов

Борьбе-то, может быть, и быть. «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на вторую путёвку (первую за собой застолбил «Зенит»). Другой вопрос — отдадут ли просто так второе место «Спартаку» «железнодорожники». Команда Марка Николича в этом сезоне набрала невероятный ход (ни одно поражение за весенний отрезок) и явно на всех парах мчит в главный еврокубковый турнир. Теперь всё будет зависеть от трёх оставшихся туров. Так что интриге в чемпионате, в котором «Зенит» уже потихоньку празднует своё чемпионство, быть.

Что же касается ЦСКА, то они точно пролетели мимо Лиги чемпионов. Теперь бы и с Лигой Европы не проститься. Три подряд поражения явно говорят не в пользу нового тренера «армейцев» Олича.