Деньги, ссоры, поражения: как и почему Бердыев увольнялся из разных клубов Знаменитый тренер успел провести у руля «Сочи» несколько месяцев, проиграв три матча из пяти

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев

Тренерских отставок в нынешнем сезоне РПЛ хватало, но уход Курбана Бердыева из «Сочи» стоит особняком. Двукратный чемпион России перед зимней паузой возглавил очень крепкую команду, которая под его руководством проиграла три матча из пяти в РПЛ и завязла в середине турнирной таблицы. Рассказываем подробнее об уходе Бердыева из «Сочи» и его увольнениях из предыдущих клубов.

Что известно о причинах увольнения Бердыева из «Сочи»

На официальном сайте команды появилось сообщение об увольнении специалиста, а также слова благодарности за проделанную работу. Причины такого решения не пояснялись, сам Бердыев никак не комментировал отставку. Заключенный со специалистом в ноябре прошлого года контракт был рассчитан на 2,5 года. Финансовые условия соглашения не раскрывались.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен Дмитрий Хохлов. По информации Sport24, Бердыев может вернуться в «Рубин», который сейчас играет в ФНЛ.

Бердыев начал карьеру в «Сочи» с победы над ЦСКА

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Бердыева на своем поле уверенно обыграли московских армейцев (2:0), после чего последовали крупные поражения от середняка «Оренбурга» (0:4) и аутсайдера «Факела» (0:3). Череда неудач прервалась в выездной встрече с «Динамо», которую «Сочи» выиграл со счетом 2:0, находясь большую часть матч в меньшинстве.

Последней для Бердыева в «Сочи» стала домашняя встреча с «Крыльями Советов», в которой хозяева уступили со счетом 1:2. После 22 туров сочинцы имеют в активе 31 очко и занимают девятое место в чемпионате. От 13-й строчки, которая обязывает клуб играть стыковые матчи за право остаться в РПЛ, их отделяет 12 очков.

До возвращения в РПЛ Бердыев работал в Иране и Казахстане

В июне 2022 года Бердыев возглавил «Трактор» из иранского города Тебриз. Помимо поста главного тренера, специалист курировал всю работу клуба. Однако в ноябре россиянин решил принять предложение «Сочи» и покинул Иран.

До заключения контракта с «Трактором» Бердыев год работал в казахстанском «Кайрате». Изначально он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба, но спустя несколько месяцев стал главным тренером. Под его руководством «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана и стал третьим в чемпионате страны, однако фанатам команды не нравился оборонительный стиль игры «Кайрата». В мае 2022 года фан-клуб команды призывал Бердыева поставить атакующий футбол или уйти в отставку, а в июне специалист и «Кайрат» расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Фото: fcrk/Global Look Press Курбан Бердыев

Главных успехов в карьере Бердыев добился с «Рубином»

Специалист дважды в карьере работал в казанской команде, во второй раз он возглавлял клуб с 2017 по 2019 год. Специалиста отправили в отставку до истечения срока контракта, по которому он получал €3 млн в год. «Рубин» в двух сезонах под руководством Бердыева финишировал на 10 и 11 местах, руководство клуба было недовольно такими результатами.

Первый приход Бердыева в «Рубин» был для тренера гораздо успешнее. Специалист в августе 2001 года возглавил выступавшую в первом дивизионе команду и в следующем сезоне смог вывести ее в РПЛ. В дебютном чемпионате в элите российского футбола «Рубин» стал третьим, а в 2008 и 2009 годах два раза подряд выиграл чемпионат России. Под его руководством команда также завоевала Кубок России и дважды становилась обладателем Суперкубка.

В 2013 году у Бердыева случился конфликт с руководством «Рубина», в итоге в команде приняли решение отправить тренера в отставку. Спортивные результаты клуба ухудшились, на момент увольнения Бердыева «Рубин» находился на 11-м месте в чемпионате России.

После «Рубина» Бердыев работал в «Ростове»

В декабре 2014 года Бердыев стал главным тренером «Ростова». Он принял команду, которая шла на последнем месте в РПЛ, смог поднять ее в зону стыковых матчей и оставить в элитном дивизионе. В следующем сезоне «Ростов» едва не стал чемпионом страны, уступив золото ЦСКА, и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Под руководством специалиста клуб вышел в четвертый квалификационный раунд турнира, однако тренер в августе 2016-го решил покинуть команду. Сообщалось, что его не устраивало финансовое положение клуба: в «Ростове» были долги по зарплате перед игроками, тренерами и персоналом.

Фото: Dmitry Golubovich Курбан Бердыев

Кто еще из тренеров клубов РПЛ находится в зоне риска?

Перед московским дерби между «Спартаком» и «Динамо» в СМИ появилась информация, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович может быть уволен в случае, если его команда не одержит победу. Встреча завершилась вничью, а серб сохранил пост, однако его позиции в клубе все равно выглядят достаточно слабыми.

После зимней паузы москвичи проиграли клубу ФНЛ «Акрон» и вылетели из Кубка России, а в последних четырех матчах РПЛ одержали только одну победу. После 22 туров клуб находится на шестом месте, в прошлом сезоне бело-голубые финишировали в тройке призеров.

В последнем туре поражение в принципиальном матче против «Торпедо» потерпел «Факел». Москвичи смогли покинуть последнее место и приблизиться к 14-й строчке, на которой находятся воронежцы, на расстояние четырех очков. Положение главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова выглядит сложным, однако он уже заявил, что готов к любому решению руководства.

«Химки» в нынешнем сезоне успели уволить трех тренеров, а в зимнюю паузу кардинально поменяли состав, однако команда все равно находится в зоне вылета и имеет серию из четырех поражений подряд. В начале апреля исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ринат Билялетдинов, который уже успел потерпеть разгромное поражение от ЦСКА (0:3). Опытному специалисту с имеющимся подбором футболистов будет очень сложно спасти «Химки» от вылета, а руководство может решиться на очередную перестановку еще до конца сезона.