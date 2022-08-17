Любительский клуб «Амкал» выиграл у профессиональной команды в Кубке России Любительский клуб «Амкал» выиграл у профессиональной команды «Зоркий» в Кубке России

Любительский футбольный клуб «Амкал», состоящий из блогеров, выиграл у профессиональной команды «Зоркий» (Красногорск) в 1/256 финала Кубка России. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда — 8:7.

Это — первый случай в истории российского футбола, когда в профессиональном турнире — Кубке России, играют любительские команды. «Амкал» — не единственный такой клуб, также принимает участие комада 2DROTS. Оба коллектива выступают в Медиалиге.

Медиалига — это футбольный проект, возникший в 2022 году. Десять команд, каждая из которых состоит из блогеров, артистов, профессиональных футболистов и других спортсменов, соревнуются между собой. Привлекательность турнира состоит в интересной подаче: огромное количество операторов, микрофоны на судьях и пресс-конференции в стиле треш-тока.

4 августа бывший футболист сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая тоже будет выступать в Медиалиге.

9 июля NEWS.ru сделал интервью с капитаном команды 2DROTS.