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12 июля 2025 в 20:14

Юрист раскрыл, что грозит летавшей на военном самолете блогерше

Юрист Русяев: летавшей на военном самолете блогерше может грозить восемь лет

Мария Шалаева Мария Шалаева Фото: Социальные сети

Блогерша Мария Шалаева, которая похвасталась полетами в закрытый для гражданских воздушных судов аэропорт Ростова, может получить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, такие меры могут быть приняты, если девушка получила несанкционированный доступ к гостайне на борту военного самолета.

Если будет установлено, что блогерша в ходе полета получила доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, без соответствующего допуска, и тем более если такие данные были ею случайно опубликованы — например, в видеосъемке с зафиксированными экранами, документами или фразами из переговоров, — это может повлечь уголовную ответственность по статье 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну) с санкцией до восьми лет лишения свободы, — сказал юрист.

Ранее Шалаева опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что осуществляла перелеты на военном самолете со своим возлюбленным. Блогерша отметила, что в Ростов летают воздушные суда, но «не для всех». После того как это сообщение привлекло внимание прессы, она его удалила.

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