Стрельцов, Промес, Кокорин: за что футболисты получали тюремный срок Квинси Промеса из «Спартака» приговорили к 18 месяцам в Нидерландах. Кто еще из российских футболистов нарушал закон

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лучшего игрока «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения в Нидерландах за нападение на двоюродного брата. Решение суда было вынесено заочно, футболист не находился в стране. Подробнее о суде над Промесом и других играющих в России футболистах, которые нарушали закон, — в материале NEWS.ru.

Когда Промес ударил двоюродного брата ножом

Инцидент произошел в июле 2020 года на семейной вечеринке. Промес повздорил с родственником и нанес ему удар ножом в коленную чашечку. Двоюродный брат футболиста получил повреждение сухожилий, долгое время проходил реабилитацию и до сих пор не может бегать.

Суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении на брата и приговорил его к 18 месяцам тюрьмы, прокуратура требовала два года. Кроме того, футболиста обязали выплатить родственнику компенсацию в размере семи тысяч евро. В «Спартаке» уже отреагировали на произошедшее.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил глава пресс-службы ФК Дмитрий Зеленов.

Промесу предстоит еще один суд по делу о контрабанде наркотиков. Второй приговор может оказаться гораздо серьезнее первого.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Квинси Промес

Сколько лет тюрьмы получил игрок «Урала» Рай Влут за смертельное ДТП

Промес стал вторым голландцем и действующим игроком РПЛ, который получил тюремный срок у себя на родине. В апреле этого года атакующий полузащитник «Урала» Рай Влут был приговорен к 2,5 года за смертельное ДТП. В ноябре 2021 года игрок сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на скорости свыше 200 километров в час врезался в автомобиль. Один из пассажиров другой машины — четырехлетний ребенок — погиб.

Во время оглашения приговора Влут находился в России и играл за «Урал», который не расторг с ним контракт. Футболист подал апелляцию, и, по словам его адвоката Эрика Томаса, ее рассмотрение может затянуться. Окончательное решение вынесут в 2024 или 2025 году.

За что осудили Кокорина и Мамаева

В октябре 2018 года выступавший за «Зенит» Александр Кокорин и представлявший на тот момент «Краснодар» Павел Мамаев вместе с друзьями спровоцировали две драки в центре Москвы. Игроки праздновали 10-летие дружбы и около двух часов ночи возле ночного клуба «Эгоист» избили Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. У пострадавшего были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Драка попала на видео.

Через несколько часов после этого в одном из московских кафе компания футболистов повздорила с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил Пака стулом, инцидент также был записан на видео. Две драки с участием футболистов вызвали широкий общественный резонанс.

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий спустя три дня оказались в СИЗО. В мае 2019-го Кокорины получили по 1,5 года тюрьмы, а Протасовицкий с Мамаевым — по году и пять месяцев. 17 сентября 2019-го все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Павел Мамаев и Александр Кокорин

После освобождения Мамаев играл за «Ростов» и «Химки», а в феврале этого года объявил о завершении карьеры. Кокорин был членом ФК «Сочи», «Спартака» и «Фиорентины». В минувшем сезоне его арендовал «Арис», с которым он выиграл чемпионат Кипра.

Как Стрельцов вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы

Одного из самых талантливых игроков в истории отечественного футбола Эдуарда Стрельцова обвинили в изнасиловании Марины Лебедевой. По данным следствия, это произошло на подмосковной даче их общего знакомого Эдуарда Караханова в 1958 году. Там же присутствовали и другие футболисты сборной СССР: Борис Татушин и Михаил Огоньков, которых также подозревали в изнасиловании. Но позже обвинения с них были сняты.

Суд приговорил форварда к 12 годам тюрьмы, однако спустя пять лет его освободили по УДО. После того как Стрельцов вышел на волю, ему не разрешали играть на профессиональном уровне еще два года. Позже он вернулся и в «Торпедо», и в сборную СССР. В конце 1960-х Стрельцов дважды становился лучшим игроком года. Форвард завершил карьеру в 1970 году после разрыва ахиллова сухожилия.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эдуард Стрельцов

Почему Севидова осудили на 10 лет за ДТП

В 1965 году Юрий Севидов был восходящей звездой «Спартака» и кандидатом в сборную СССР, однако его жизнь изменилась после ДТП. После злоупотребления алкоголем игрок сел за руль автомобиля и совершил наезд на лауреата Сталинской премии и Героя Соцтруда ученого Дмитрия Рябчикова, который занимался топливом для космических ракет. Севидов не собирался скрываться с места ДТП, как ему потом заявили на суде.

Футболист ехал не очень быстро, пешеход получил перелом ноги и был госпитализирован в 23-ю городскую больницу. В медицинском учреждении ученый скончался, так как практикант, который замещал врача, ошибся с дозой наркоза. В итоге в гибели Рябчикова обвинили не врачей, а футболиста.

Севидов получил 10 лет тюремного заключения и вышел на свободу по амнистии через четыре года. Он провел несколько матчей, потом стал тренером и начал работать в спортивной журналистике. В 2010 году бывший игрок «Спартака» скончался на сборах «Локомотива» в Испании.

Фото: Юрий Севидов/ТАСС Юрий Севидов

Сколько человек погибло в ДТП с участием Александра Ильина

Воспитанник московского «Динамо» Александр Ильин не смог закрепиться в основном составе команды и осенью 2015 года играл в аренде в петербургском «Динамо». 12 сентября футболист попал в ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека и один получил серьезные травмы. Сам Ильин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, практически не пострадал. Спустя год суд приговорил игрока к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы.

После выхода на свободу в 2021 году Ильин пытался возобновить карьеру, выступал за крымский «Кызылташ» и подмосковный ФК «Знамя Труда». С августа прошлого года Ильин не входит в состав какого-либо клуба.

Читайте также:

В Госдуме призвали «Спартак» решить ситуацию с Промесом в пользу футбола

Мостовой: Романцев и Бесков меня не ругали, так как знали, что я особенный

Бей и не беги: как матч «Зенита» со «Спартаком» превратился в турнир по ММА