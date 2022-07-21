Непомнящий назвал главную особенность манеры игры Стрельцова Непомнящий про игру Стрельцова: он обладал высочайшей продуктивностью при отсутствии потерь на поле

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Нападающий сборной СССР по футболу, олимпийский чемпион (Мельбурн, 1956 г.), чемпион СССР Эдуард Стрельцов

Российский футбольный тренер, экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru вспомнил легенду ФК «Торпедо» Москва Эдуарда Стрельцова. По его словам, знаменитый нападающий обладал уникальной манерой игры — «он двигался меньше остальных на первой линии, но обладал высочайшей продуктивностью, я не помню за ним потерь вообще».

Стрельцов и сегодняшний футбол...Не вижу, кто чем-то похож на Стрельцова. Его манера игры менялась. Я помню его игру до тюремного срока и после. Главное отличие от сегодняшних [футболистов] — он двигался меньше остальных на первой линии, но обладал высочайшей продуктивностью, я не помню за ним потерь вообще. Все мячи, которые до него доходили, обязательно имели продолжение. Я не назову его инопланетянином, но его понимание игры, манера, ни на кого не похожа. Когда был молодой — много носился, много двигался, защитникам было трудно у него отобрать мяч, меньше взаимодействовал с партнерами. По возвращению [в футбол] наоборот — стал больше играть с партнерами, — отметил Непомнящий.

Стрельцову 21 июля исполнилось бы 85 лет. Всю карьеру он провел за столичное «Торпедо», играл на позиции нападающего. Именно с ним связано определение «сыграть по-стрельцовски», ставшее нарицательным в российском футболе для передачи пяткой. В составе «Торпедо» Стрельцов выиграл чемпионат СССР в 1965-м (в 1957-м — «серебро», в 1968 — «бронза»), выступая за сборную Союза стал олимпийским чемпионом 1956 года. В 1958 году спортсмена отправили в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании, в местах лишения свободы Стрельцов провел пять лет, после освобождения вернулся в спорт.