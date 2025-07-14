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14 июля 2025 в 18:59

«Спартак» продлил контракт с полузащитником из Люксембурга

ФК «Спартак» продлил контракт с полузащитником Мартинсом до июня 2028 года

Кристофер Мартинс Кристофер Мартинс Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским полузащитником Кристофером Мартинсом, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Новое соглашение с 28-летним футболистом продлится до июня 2028 года.

Желаем Кристоферу продолжать радовать болельщиков классной игрой и добиваться новых успехов с нашим клубом, — говорится в заявлении клуба.

Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского «Янг Бойз» в январе 2022 года: сперва футболист играл за «красно-белых» на правах аренды, а затем был выкуплен за €7 млн, став важной частью команды. Всего Мартинс провел в составе «Спартака» 107 матчей, забил 18 мячей и помог клубу завоевать Кубок России в сезоне 2021/22.

Ранее Российская премьер-лига приняла решение включить ФК «Оренбург» в состав участников сезона-2025/26 вместо московского «Торпедо». Как заявил президент РПЛ Александр Алаев, данное решение принято на заседании бюро исполкома РФС с целью сохранения спортивного принципа. Он подчеркнул, что проведение чемпионата с 15 командами привело бы к нарушению календаря и созданию неравных условий для участников.

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