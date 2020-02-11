Юрий Севидов и Валерий Рейнгольд — два друга, два спартаковца. Оба умерли в один день. Первый скончался 10 лет назад в возрасте 67 лет, второй — также 11 февраля, но 2020 года, он прожил чуть дольше — до 77 лет. В копилке у обоих — титулы чемпионов СССР 1962 года, а также по одной серебряной и бронзовой награде в составе всё того же «Спартака».

Севидов, в отличие от Рейнгольда, играл за сборную СССР, правда олимпийскую, после чего перешёл на тренерскую стезю. А вот «Всадник без головы» или — как ещё называли Валерия Леонидовича — «Электричка» предпочёл не окунаться в тренерскую карьеру. Но тем не менее, Рейнгольд в почёте у нас, спортивных журналистов. Узнать его экспертное мнение — было бесценно. Валерий Леонидович являлся постоянным экспертом NEWS.ru, поэтому мы решили вспомнить его самые яркие цитаты. А они были «огненными» и — главное — справедливыми.

Юрий Севидов Владимир Федоренко/РИА Новости

Специалист мог как «пихнуть» Артёму Дзюбе, так и защитить его, вставал на сторону фанатов и выступал с критикой в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Все помнят беспрецедентную акцию, устроенную российскими болельщиками всех клубов на матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов. Валерий Рейнгольд тогда решил защитить последних.

Я на стороне болельщиков. Ситуация, в которой все мы сейчас находимся, — это произвол полиции и власти. С этим надо что-то делать, потому что это беспредел. Болельщики всегда ругались матом, и что? Я был на игре «Спартак» — «Ростов», 30 тысяч болельщиков присутствовали на стадионе, 20 из них матерятся. Давайте всех арестуем. Власть должна задуматься, что творит. Мы такие холопы, что бей нас по голове — будем терпеть. Да, мат — это неприлично, некрасиво, но давать фанатам сроки за нецензурные выражения? За что? Нами управляют безмозглые бараны. Они нас считают за людей, которые не могут подать свой голос? Это не так. По всей России люди подняли протест. И так будет продолжаться, — говорил он в интервью NEWS.ru.

Протестная акция фанатов Сергей Булкин/NEWS.ru

А вот так он критиковал Федуна и свой родной «Спартак» за неудовлетворительные результаты «красно-белых». В частности, когда те проиграли «Ростову» со счётом 1:4 в 19-м туре РПЛ, он заявил NEWS.ru, что москвичи «находятся в яме».

Для меня команды на данный момент не существует. Нет «Спартака», коллектив находится в яме. «Красно-белые» неконкурентоспособны, они потерялись. Федун и его приближённые довели команду до ручки. Мне больно на это смотреть. На моих глазах убивают команду, в окружении президента клуба работают безмозглые люди, и поражения уже входят в традицию. В команду влезли люди с грязными лапами, замазали, запачкали, — сказал он.

Когда форвард сборной России Артём Дзюба назвал болельщиков «фашистами», то Валерий Леонидович не стал молчать и здесь. Корреспондент NEWS.ru Анастасия Савина всегда была на связи с ветераном «Спартака» и радовалась, когда он давал жаркие комментарии, поэтому тут же обратилась к нему, чтобы получить один из них. И не прогадала.

Господин Дзюба, ты кем был бы без этих «фашистов»? Ты бы не существовал безбедно без фанатов. Нужно подбирать слова и включать голову. У нас что, литературный язык настолько беден, что мы не можем подобрать других «ласковых» слов? Не надо путать фашизм с хулиганством. Артём — взрослый человек, но несёт такую ахинею, — говорил Рейнгольд.

Но он также встал и на защиту форварда после оскорблений со стороны болельщиков.

Кто это делает, кто хамит и оскорбляет — это дебилы, а не болельщики. Самые настоящие. Такие люди с рождения не знают чувства такта и культуры. Один какой-то человек заводит публику полуграмотную. Они сами не понимали, для чего орут. Артёму не надо обращать на это внимание. Дебилов пруд пруди. Их уже не перевоспитаешь. В армию их надо, в стройотряды, дать им лопаты и лом в руки, пускай железные пути создают. Увы, не нам судить, но так воспитано некоторое молодое поколение, — сказал Рейнгольд.

Экс-игрок «Спартака» критиковал и Маринато Гильерме, основного вратаря сборной России по футболу, считая, тот не достоин уровня национальной команды. И имел на это полное право.

За тобой десять человек, которые на тебя надеются, верят. А он взял и побежал в борьбу, затем остановился и смотрит. Это не уровень игрока сборной России, — подчёркивал он в беседе с NEWS.ru.

И это только малая часть самых ярких высказываний Валерия Рейнгольда.

А между тем, сообщение о его кончине застало Анастасию Савину в отпуске, которая, безусловно, выразила соболезнования, назвав эту новость «кошмарной». Редакция NEWS.ru также выражает соболезнования родным и близким.

Светлая память Вам, Валерий Леонидович. Вас будет не хватать.