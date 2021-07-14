Отбывший срок за смертельное ДТП футболист подписал контракт с клубом
Анастасия Савина
Анастасия Савина
20:10, 14 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Бывший полузащитник петербургского «Динамо» Александр Ильин подписал новый контракт с клубом «Знамя Труда». В 2015 году он стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека погибли.
Детали соглашения не разглашаются. Хавбек будет выступать за коллектив под 10-м номером.
Футболист в 2015 году сел за руль своего Audi в нетрезвом состоянии. Сначала Ильин врезался в KIA. Иномарка от этого перевернулась и скатилась в кювет. После этого он столкнулся со Skoda. Заключительным стало столкновение лоб в лоб с Subaru Forester. Сам хавбек в аварии не пострадал.
Znamya Truda (Russia's oldest football club) have signed a convict who just came out of jail after serving a 5 year sentence for causing a fatal car accident.