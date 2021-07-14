Отбывший срок за смертельное ДТП футболист подписал контракт с клубом

Бывший полузащитник петербургского «Динамо» Александр Ильин подписал новый контракт с клубом «Знамя Труда». В 2015 году он стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека погибли.

Детали соглашения не разглашаются. Хавбек будет выступать за коллектив под 10-м номером.

Футболист в 2015 году сел за руль своего Audi в нетрезвом состоянии. Сначала Ильин врезался в KIA. Иномарка от этого перевернулась и скатилась в кювет. После этого он столкнулся со Skoda. Заключительным стало столкновение лоб в лоб с Subaru Forester. Сам хавбек в аварии не пострадал.

Znamya Truda (Russia's oldest football club) have signed a convict who just came out of jail after serving a 5 year sentence for causing a fatal car accident.



Shameful, they've also given him the number 10 out of the kindness of their heart. https://t.co/kpYP7lcPO3 — Russian Football News (@RusFootballNews) July 14, 2021

Изначально он являлся хавбеком московского «Динамо», но был отдан в петербургский коллектив в аренду. В феврале 2015 года срок действия контракта истёк.

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