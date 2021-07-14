16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Отбывший срок за смертельное ДТП футболист подписал контракт с клубом

20:10, 14 июля 2021
Фото: unsplash.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывший полузащитник петербургского «Динамо» Александр Ильин подписал новый контракт с клубом «Знамя Труда». В 2015 году он стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека погибли.

Детали соглашения не разглашаются. Хавбек будет выступать за коллектив под 10-м номером.

Футболист в 2015 году сел за руль своего Audi в нетрезвом состоянии. Сначала Ильин врезался в KIA. Иномарка от этого перевернулась и скатилась в кювет. После этого он столкнулся со Skoda. Заключительным стало столкновение лоб в лоб с Subaru Forester. Сам хавбек в аварии не пострадал.

Изначально он являлся хавбеком московского «Динамо», но был отдан в петербургский коллектив в аренду. В феврале 2015 года срок действия контракта истёк.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била. Его признали виновным и удовлетворили требования стороны обвинения.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео