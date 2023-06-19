В Госдуме призвали «Спартак» решить ситуацию с Промесом в пользу футбола Депутат Булыкин назвал ситуацию вокруг Промеса требующей решения в пользу футбола

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Ситуация вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса требует решения в пользу футбола, заявил в беседе с «Газетой.Ru» знаменитый российский футболист, депутат Государственной думы Дмитрий Булыкин. По его словам, приговор нидерландского суда, вынесенный спортсмену, влияет на репутацию московского клуба, за который сейчас выступает спортсмен.

Конечно, это немного влияет на репутацию «Спартака», но в то же время это очень важный футболист, поэтому они будут искать варианты, как все это решить в пользу футбола. Как они будут решать, покажет время. Но что Квинси является одним из лидеров команды — это факт, — подчеркнул Булыкин.

Суд приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Также футболист проходит в Нидерландах в качестве соучастника по делу о контрабанде и торговле наркотиками. Оно рассматривается 19 июня без присутствия игрока.

Квинси Промес, играющий в составе московского «Спартака», стал в завершившемся сезоне вторым бомбардиром РПЛ, забив 20 мячей и сделав семь голевых передач в 27 матчах.

Ранее стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата, которого Квинси ударил ножом при свидетелях. Прокуратура Нидерландов просила для спортсмена два года заключения. Однако с нападающего были сняты обвинения в покушении на убийство, в его действиях усмотрели лишь попытки нанести тяжкие телесные повреждения.