Лучшего игрока Спартака приговорили к 1,5 года тюрьмы Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Квинси Промес

Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата, передает голландское подразделение ESPN. С футболиста сняли обвинения в покушении на убийство, усмотрев в действиях Промеса попытки нанести тяжкие телесные повреждения.

Несмотря на отрицание Промеса, суд находит достаточно доказательств в пользу его вины. Два очевидца, двоюродный брат и перехваченные разговоры — достаточные доказательства этого, — указано в сообщении инстанции.

Суд также упрекнул игрока в том, что Промес, находящийся в настоящее время в России, не пришел оправдываться и не выразил сожалений. Если бы Промес так поступил и дал отчет, приговор был бы на шесть месяцев меньше, отметили в судебной инстанции.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на родственника и может быть приговорен к четырем годам лишения свободы. В июне 2022 года от игрока потребовали выплатить компенсацию пострадавшему. При этом прокуратура Нидерландов продолжила работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года.