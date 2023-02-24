Освещающий события в Донбассе журналист из Франции стал россиянином Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Боке и футболистам Малкому и Клаудиньо

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Адриан Боке

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке, который освещает события в Донбассе, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В январе журналист подал заявление на предоставление российского гражданства, чтобы обезопасить себя и свою дочь.

Весной прошлого года Боке посетил Украину. После этой поездки он заявил, что видел многочисленные военные преступления ВСУ и то, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче. Кроме того, журналист рассказал, как его избили в Стамбуле. По его словам, в нападении участвовали агенты СБУ либо украинские активисты.

Тем же указом Путин предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» — Малкому и Клаудиньо.

Малкому 25 лет, Клаудиньо 26 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года.

Всего в перечне к получению российского паспорта значатся 34 человека.

Ранее 45-летний гражданин США IT-инженер Николай Шорс обратился через NEWS.ru к Владимиру Путину с просьбой помочь ему переехать в РФ с целью дальнейшего получения российского гражданства. По его словам, в 2021 году он принял православие и «больше не может находиться в западном мире, где ведется пропаганда гомосексуалистов, трансгендеров и даже педофилов».