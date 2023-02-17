Американец попросил Путина защитить его от ЛГБТ и дать гражданство России Американец попросил Путина защитить его от ЛГБТ и предоставить гражданство России

45-летний гражданин США, IT-инженер Николай Шорс обратился через NEWS.ru к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ему переехать в РФ с целью дальнейшего получения российского гражданства. По его словам, в 2021 году он принял православие и «больше не может находиться в западном мире, где ведется пропаганда гомосексуалистов, трансгендеров и даже педофилов». Шорс считает, что правительство РФ может обеспечить «гораздо более безопасную гавань для православных христиан, чем Соединенные Штаты», и просит помочь в релокации ему и его семье.

Я стал православным христианином в 2021 году и крещен именем православного Святого Николая Японского. Мы с женой все больше обеспокоены безнравственностью, окружающей нас в США. Пропаганда гомосексуалистов, трансгендеров, а теперь даже педофилов окружает нас в социальных сетях и на телевидении. Невозможно избежать этого влияния даже на работе, — говорит в своем обращении Николай Шорс.

Работающий IT-инженером в крупной компании американец утверждает, что с первого дня трудоустройства его спрашивают о сексуальной ориентации и «вынуждают терпеть нечестивый образ жизни».

Всё, что я хочу делать на работе, это работать в сфере компьютерных технологий. Я не понимаю, почему люди должны распространять свою сексуальную безнравственность на рабочем месте. Так устроен современный западный мир либеральных ценностей. Если бы я упомянул Священное писание в разговоре с открыто гомосексуальным коллегой, меня могли бы уволить. Соединенные Штаты стали глубоко антихристианским обществом, где большая часть населения считает, что гомосексуалисты должны жениться между собой, — продолжает Шорс.

Он объяснил, что хочет «жить с женой там, где наши убеждения будут уважать». Шорс добавил, что уже получил туристическую визу. Он планирует переехать в Ярославскую область, построить там дом и стать священником. Американец выразил надежду, что российское правительство и лидер страны Владимир Путин окажут ему содействие в переезде и релокации.

Я хочу научиться русскому языку, повышать уровень технического образования и интегрироваться в российское общество. Я понимаю, что рая нет нигде на Земле. Но я верю, что правительство Российской Федерации может обеспечить гораздо более безопасную гавань для православных христиан, чем Соединенные Штаты, — заключил Шорс.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, председатель созданного на днях Координационного центра помощи переселенцам из стран НАТО, заверил NEWS.ru, что окажет содействие Николай Шорсу. При этом парламентарий отметил, что планирует обратиться к главе МИД Сергею Лаврову с предложением выстроить механизм переезда в Россию граждан США и Европы с учетом новых реалий.

Ранее Джефф Монсон, американский боец смешанного стиля (ММА), являющийся депутатом городского округа Красногорск от партии «Единая Россия», заявил о решении отказаться от гражданства США. Соответствующая процедура уже началась, указал 51-летний спортсмен. Он также уточнил, что поддерживает связь с США, где остаются трое детей Монсона, его друзья и коллеги по единоборствам.