Мостовой: Романцев и Бесков меня не ругали, так как знали, что я особенный Большое интервью с одним из лучших футболистов 90-х

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Александр Мостовой

Бывший капитан сборной России и чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой в интервью NEWS.ru рассказал о своей работе в качестве главного тренера команды Fight Nights, назвал героев прошедшего чемпионата мира, ответил на критику в свой адрес и вспомнил значимые моменты в своей карьере.

«Цель — выход в плей-офф»

— Александр, в прошлом году вы дебютировали в качестве главного тренера. Как оцените свою работу?

— Непростой вопрос. Люди из футбола сказали, что Fight Nights выступил и провалился с первого раза. Но они забывают, что мы вошли в сезон с одной целью — посмотреть на себя, пощупать, узнать всё изнутри, поиграть с соперниками. Мы не ставили цели куда-то попасть. Мы были бы рады, если бы это произошло. За два месяца собрали команду и провели полноценные тренировки. Начали неплохо: две победы и ничья. Потом столкнулись с ограничениями и нововведениями медиафутбола. Например, у меня до сих пор в памяти правило «красного мяча», когда за пять минут до конца встречи команда берёт красный мяч и гол таким мячом считается за два. В одной из самых лучших игр, которые мы проводили, мы вели со счётом 3:2, и команда соперника взяла красный мяч. Смотрю, как человек десять побежали в нашу штрафную. «Почему десять? Это ненормально». Мяч залетает в наши ворота после рикошета, и 3:4 за две минуты до окончания матча. Это было интересно, смешно, но одновременно и противно, потому что смотрю на ребят... Столько сил отдали и потеряли очки, которых нам не хватило для выхода в плей-офф. Как раз этих двух очков. По итогу мы все остались довольны, всё было прекрасно. Коллектив хороший, ребята с большим энтузиастом подходили к тренировкам и играм.

— В медиафутболе уже немало людей, которые закончили футбольные школы. Сейчас уровень лиги можно сравнить со вторым дивизионом?

— Конечно, однозначно уровень второго дивизиона. В этом сезоне проходил Кубок России по новой системе. Схему трудно понять, но было много шума, когда команды «Амкал» и 2DROTS играли с командами второго дивизиона и прошли их по пенальти. В этих командах старшим ребятам было 21–22 года, а в командах медиафутбола люди постарше, которые уже что-то прошли.

— Собираетесь продолжить работу с командой Fight Nights? Какие цели будут на следующий сезон?

— Да. Мы разговаривали до Нового года, рассматривали разные варианты, обсуждали, что получилось, что нет. С полной уверенностью входим в следующий сезон. Теперь будем ставить целью попадание в плей-офф, если не поменяется схема проведения соревнований. В том году в плей-офф выходили четыре команды. В этом — не знаю. Теперь мы поняли, что спокойно можем играть и набирать очки. С этого года моё участие будет намного ближе, чем в прошлом, потому что тогда я стоял со стороны, наблюдал. Мне тоже было трудно. Всю жизнь играл на высочайшем уровне, а тут столкнулся немного с другим.

«Подумаешь, дали леща Уткину»

— Второй матч ваши подопечные выиграли у команды Василия Уткина. Между Уткиным и Камилом Гаджиевым произошел конфликт, о чем глава AMC Fight Nights нам подробно рассказал в интервью. Можно узнать вашу версию?

— Много не скажу. О споре узнал в день игры. До этого в ситуацию не вникал. Про то, что в итоге кто-то накричал и нашумел, я узнал после игры. В футболе и в других видах спорта подобное происходит из-за эмоций. Ничего такого в этом я не увидел. Подумаешь, накричал, пошумел, толкнул или дал леща. Тем более Васю я знаю со времен «Футбольного клуба», когда в нашей стране впервые начали освещать футбол, а моё поколение играло за границей.

— Как складывались ваши отношения с Уткиным? Известно, что он тяжёлый человек.

— Во всех смыслах тяжёлый. Нормально складывались. В одно время он говорил про меня хорошее, в другое — плохое. Это роль журналиста. Идеальных журналистов не бывает. Все журналисты всегда «где-то что-то под кого-то». Нормально. Лично не было с ним проблем. Даже в этой ситуации. Сыграли и пожали руки. Видел, что Вася немного напуган, потому что не знал мою реакцию. Но я не конфликтный человек. Хотя многим не нравится, когда я говорю правду.

— Об этом позже, а в продолжение темы Fight Nights, какими были ваши отношения с Камилом Гаджиевым? Он одновременно был и подопечным, и начальником.

— На этом фоне был один момент за всё время, который я сам особо не принимал во внимание, потому что у каждого человека свой характер. К каждому нужен подход. Кто-то выбрасывает эмоции, ничего страшного. Слово главного тренера — закон. Когда тренер называет состав, никто претензий не предъявляет. Другое дело, что первые три-четыре игры я возмущался, когда мне говорили, что на поле должно быть «три любителя, три профессионала и три кого-то ещё». Я не мог определить, кто тут непрофессионал, кто не футболист? Мне отвечают, что здесь выходили бойцы, выходили непрофессионалы и люди, не связанные с футболом. Тот же Камил сам — не футболист, но он выходил и хорошо играл, как и другие ребята. Этот момент я немного не понимал. Было странно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камил Гаджиев

«Встал, отмахнулся и как дал одному!»

— Гаджиев известен организациями громких боёв в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым, с которыми у вас были словесные пикировки?

— В перчатках?

— В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.

— Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся. Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет. Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что всё происходило без перчаток.

— Можно рассказать про какой-то подобный случай?

— Конфликты всегда были связаны с видами спорта, в которых я принимал участие: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, теннис. Всё кроме плавания. Плавать я умею, но плавать боялся. Хотя жили мы рядом с озерами. Если моя команда начинала проигрывать, я бился. Всегда говорил: «Если ты не будешь давать мне пас, получишь оплеуху». В подобном духе. Ребята это понимали, поэтому выкладывались.

Были конфликты со старшими. Меня часто брали играть в команды на два-три года старше, потому что я играл хорошо. Там меня спокойно могли обидеть, ударить, но я всегда мог ответить. Потом прибегали старшие и начинали заступаться.

Один случай по какой-то причине остался у меня в памяти спустя много лет. Мне было 14 лет. Мы приехали на игру в Подмосковье, ехали пять-шесть часов. Это было что-то вроде финала. Мы вышли и сразу поняли, что нашим соперникам точно не по 14 лет. Им было 16-17 лет. В наше время это было постоянно. Стали обороняться, я один играл впереди. Мне давали мяч, я всех обыгрывал. В какой-то момент я обыграл троих-четверых и забил гол. Они не могли нам забить, поэтому каждый раз летели на меня, когда я получал мяч, и били. Никакой реакции от судьи. В один момент я встал, отмахнулся и как дал обидчику! Всё, началась драка. На помощь побежали родители. Но мы 1:0 так и выиграли.

— За отмашку не удалили?

— А вот не помню. Мне кажется, что мы потом побежали все в автобус. Игра закончилась, а из автобуса мы не выходили.

«Роналду — величайший, Месси — лучший из величайших»

— В конце прошлого года сборная Аргентины стала чемпионом мира. Вопрос в том, поставил ли этот результат точку в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто из них лучший?

— Для многих — нет, для многих — да. Я всегда был на стороне Месси, о чём говорил ещё десять лет назад. На протяжении последних лет слышу, что с Месси никого нельзя сравнить. Это лучший, может, лучший из величайших. Мне запомнилось интервью Хосепа Гвардиолы, когда его назначили главным тренером «Барселоны». Месси начал забивать по три-четыре мяча в каждой игре. Помню матч в Сарагосе, который «Барселона» выиграла 5:1. Месси забил три гола и отдал одну голевую передачу. Все журналисты хлопают Гвардиоле, а он отвечает: «Ребята, я-то тут при чем? Как вы сидели на трибуне, так я сидел на лавке. Так же сидел с открытым ртом 90 минут и смотрел, как Месси разбирается с футболистами соперника». Не он натренировал гениальность футболиста. Поэтому для меня Месси — величайший футболист. Но мне не нравится, как в последнее время говорят про Роналду. Он тоже один из величайших. Не надо за него решать, что он должен был делать и чего не должен был. Кто вы такие? Но Месси — номер один.

Фото: Cao Can/Global Look Press

— Какое у вас мнение о Криштиану Роналду? Весь год для него сложился неудачно. Ушёл со скандалом из «Манчестер Юнайтед», потерял место в сборной Португалии, заканчивает карьеру в Арабских Эмиратах не так, как хотелось бы.

— Могу поспорить, многим бы хотелось заканчивать так, как делает Роналду, зарабатывая 200 миллионов в год. 95 процентов любителей футбола пошли бы пешком за эти деньги в Эмираты. Ясно, что Криштиану уже 38 лет. Назовите мне хотя бы одного футболиста, который в таком возрасте подпишет подобный контракт. Таких нет. Только Месси может повторить это. Криштиану — величайший футболист, на протяжении 15 лет они с Месси обновили все рекорды и выиграли все титулы. Сколько голов забили! Это не повторится. Не нужно ничего плохого говорить про этих людей, что бы они там ни делали.

— Роналду сильно критиковали на турнире, мол, он тянет сборную вниз. Как вы это воспринимали?

— Я был один из немногих, кто выступал против. Все начали радоваться, когда Роналду «типа психанул» и тренер отправил его в запас. «Правильно сделал, какой мужик». Нельзя так относиться к таким людям, как Роналду. Какой бы он ни был, он там же, вместе с ребятами. Тренер начал показать своё, и мы увидели, к чему это привело. Он посадил Криштиану, вышел молодой парень Гонсалу Рамуш и забил три мяча. Говорят: «Как здорово всё сделал тренер». На следующую игру Роналду в запасе, молодой парень выходил, и 65 минут его не видно на поле. Он только раз коснулся мяча. Игра не идёт, и он посматривает на скамейку, где сидит Роналду. Это было с Марокко. Давили-давили и проиграли. Через два дня отставка главного тренера, а через две недели Роналду подписывает контракт на 200 миллионов. Своим решением тренер испортил отношение между многими людьми. Я бы понял, если бы Роналду был в отвратительной форме. Но он нормально играл. Не забывайте, что когда он на поле, два-три человека постоянно за ним смотрят, он отвлекает внимание. Я всегда за Месси, но тут поддержал Роналду, особенно на фоне злорадства в его адрес.

«Было противно смотреть на сборную Испании»

— В отсутствие сборной России за кого болели на чемпионате мира?

— Перед чемпионатом мира я назвал пять команд, две из них оказались в финале. Я думал, что это будут Бразилия и Франция, а оказались Аргентина и Франция. Также были Испания и Португалия. Причём во время второй игры испанцев остался негативный осадок. Я часто говорил, что Испания с такой игрой далеко не пройдёт. Их накажут за это. И наказали. Нельзя держать мяч и играть без ворот. В квадрат играют на тренировках. Немцы играли лучше испанцев, они должны были их обыгрывать. Мне было противно. Хотя я болел за Испанию. Еще разочаровала Бразилия. По игре, по составу, по всему, как они умудрились проиграть хорватам? Это непостижимо. Повести 1:0 и сыграть в лампаду.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Чемпионат мира по футболу 2022 года

— Кто больше разочаровал?

— Сборная Бельгии. От поколения, занявшего третье место на чемпионате мира 2018 года, я ожидал большего. И многие ожидали, а они и из группы не вышли. Они себя сами назовут главным разочарованием. Сейчас сидят и думают: «Как мы могли такое устроить?»

— Команда-открытие — Марокко?

— Да. Хотя все были противниками их футбола. Забили случайный гол и всеми силами отбиваются. Удивительно, но в этой команде работал тренер по физподготовке, который долгое время работал со мной в Испании: Эдуардо Домингес. Мы с ним переписывались. И об этом я узнал, когда начался чемпионат мира. Он мне прислал сообщение и фотографию: «Я в сборной Марокко». Мы с ним переписывались на протяжении всего чемпионата, но он пропал после поражения в полуфинале от Франции. После этого не ответил ни разу.

«Кому в голову приходят мысли, что у нас не футбольная страна?»

— В чемпионате России продолжается пауза, лидирует «Зенит». Он же провёл самую активную работу на рынке. Что может помешать «Зениту» стать чемпионом?

— Интрига сохраняется математически. Шесть очков — это две игры. «Зенит» может оступиться. Мы бы не говорили об интриге, если бы «Зенит» обыграл «Ахмат» в последнем туре и отрыв составил десять очков. Это уже гарантия чемпионства на 85 процентов, а сейчас интрига сохраняется. Причём для питерцев было важно не приобрести футболистов, а сохранить Малкома и Клаудиньо. Они остались. Их потеря была бы невосполнимой. Наряду с Квинси Промесом Малком — лучший бомбардир и лучший футболист чемпионата. Интрига будет существовать, пока «Зенит» будет её поддерживать.

— Для усиления конкуренции стоит ли сократить количество команд в чемпионате России до 12?

— Нет, уровень конкуренции не от этого зависит. Не мы же придумали чемпионат России с 16 командами или чемпионат Шотландии с десятью. Шотландцы, может, и хотели быть 16 команд, но не могут физически это сделать. Для меня оптимально 18. В Европе во всех ведущих чемпионатах по 20 команд. У нас в футбол везде играют и везде любят. Хотя находились люди, которые говорили, что у нас — не футбольная страна.

— Да, Леонид Слуцкий, когда возглавлял сборную России.

— Мы чемпионами Европы были, сколько у нас величайших футболистов было. Команды везде играли.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий

— Даже вы были чемпионом Европы среди молодежи.

— Да, наша сборная смогла выиграть чемпионат 30 лет назад. Чемпионами мира в 16 лет становились. Кошмар, и кому-то на ум приходят такие мысли.

— Кто из нынешних российских футболистов мог бы выступать в Европе?

— Многие могли бы спокойно играть в Европе. Другое дело, могли бы раскрыться? Например, Алексей Миранчук уехал в «Аталанту», но играть ему не дали. Перешёл в «Торино» — один из лучших. Голы забивает, отдает, играет в основе. По своему потенциалу Александр Соболев, Даниил Уткин, Андрей Мостовой, Матвей Сафонов, Арсен Захарян способны играть в Европе. Александр Головин играет в «Монако» — один из лучших наших футболистов. Есть 18-летний Сергей Пиняев, который тоже может стать одним из лучших. Он уже себя показал.

— Поддерживаете идею с Fan ID?

— Изначально я был ни за, ни против, потому что не понимал. Никто не говорил зачем. На чемпионате Европы у нас были аккредитации. Я ничего плохого в этом не видел. Сейчас что-то похожее. Но никто не говорит зачем. На футбол надо, на хоккей — нет. Только на футбол. Я этого не понимаю. Объясните по пунктам зачем. Я так ни разу и не услышал. Сделать Fan ID несложно, платить не надо. Но в сегодняшней жизни — ты вышел из дома, и об этом сразу все знают. Со спутника отследили телефон. И на стадионе миллион камер. Всё и так известно. Чем поможет Fan ID? Плохого не вижу, хорошего тоже. Вот у меня телефон с фотографией, я зашёл с ним, и «просвечен». Уже известно, где я.

— Слова Слуцкого про вас: «Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными, какими-то бесконечными поступками». Что можете ответить?

— Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии. Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?

— Продолжите фразу: «Всем кто меня критикует, я бы хотел сказать...»

— Спасибо. Значит, я кому-то ещё интересен.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Александр Мостовой

«Не понимаю, как оказался в «Спартаке»

— Назовите самое сильное качество футболиста Александра Мостового.

— Моим козырем всегда была техника. Хотя техника не находится в отрыве от мышления. Всё взаимосвязано. Все знают, что я никогда не был особо физически развит или не был быстрым. Хотя стартовая скорость была хорошей. Я пользовался своей техникой. А как она работает? Ты десять лет спишь с мячом, идёшь с ним в школу, прячешь в подвале, жонглируешь на перемене, и так весь день. После школы с мячом бежишь на километр к стадиону, где проводишь весь день, поэтому такая техника.

— Самая слабая сторона? За что ругали Олег Романцев или Константин Бесков?

— Кстати, ни Романцев, ни Бесков никогда не ругали. Всегда поддерживали, потому что, наверное, знали, что во мне есть что-то особенное. Неприятно было слышать, что я плохо играю головой, но мячей, которые я забил головой, у меня больше, чем у других в карьере забито ногами. Я не могу отнести себя к футболистам, которые любили бегать. Никогда не был физически выносливым, хотя играл на высоком уровне. Сформулируем, что с трудом бегал марафон.

— Благодаря кому вы оказались в «Спартаке»?

— Не было такого, чтобы меня кто-то взял, заставил и отвёл. У меня всё произошло спонтанно и быстро, словно комета пролетела. В 16 лет мне сказали прийти на тренировку в «Красную Пресню». Я только оканчивал школу. Пришёл в команду и оказался в ней. Через полгода — в дубле «Спартака». Через год — уже в основной команде. Я даже не понимал как. Год назад сидел в Подмосковье, один с мячом на стадионе, а через год — в команде «Спартак» Москва.

Ясно, что в какой-то момент отец отвёз меня в школу ЦСКА. Я прошёл просмотр. Потом появился Олег Иванович Романцев, Константин Иванович Бесков. Всё. Я бы не сказал, что меня кто-то вёл. Слово «агент» тогда никто не знал. Многие хвалят первого тренера, а у меня его не было. Меня никто не заставлял.

Я по два с половиной часа сам ездил в один конец на тренировку. Столько же времени назад. Это автобус, это бегом, это электричка, опять бегом, трамвай, через забор. Надо везде было успеть. Опоздал на электричку — не успеешь на автобус, который ходит раз в час.

«Учись у Фёдора»

— Какой комплимент в свой адрес вы навсегда запомнили?

— Их много было. Тем более когда ты известный человек. Когда играешь, к тебе все с комплиментами, а если хорошо играешь — ещё больше. Когда заканчиваешь — друзей меньше, комплиментов меньше, всего. В 1987 году в «Спартаке» разрешили снимать фильм «Невозможный Бесков». Невообразимо, но во второй части чемпионата Бесков позволил журналистам с камерами приходить к нам на базу и в раздевалку. В этом фильме есть момент, который запомнился на всю жизнь. Мы играли в «Лужниках», Бесков в раздевалке рассказывает всем ребятам, кто как сыграл. Поворачивается в сторону и видит меня, а я ещё совсем молодой паренёк, боялся его, вдруг что-то плохое скажет на камеру. В фильме это видно.

Бесков подходит ко мне, говорит: «Сашенька, молодец, поздравляю. Красава. Хорошо сыграл. Когда играешь один в один, надо учиться у Фёдора [Черенкова]». И несколько раз повторил. Вот это я запомнил. 1987 год, мы стали чемпионами Советского Союза. В предпоследнем туре нам нужна была победа над «Гурией». Мы не могли забить. Оставались считаные минуты. Мяч подается в штрафную, он уходит за линию. Я делаю рывок и через себя отдаю пас. Мяч попадает на дальнюю штангу, откуда забивает Фёдор. Чемпионский гол. Это было что-то! Все видели, что Черенков забил, но никто не вспоминает, кто достал и перекинул мяч через вратаря и защитников. Учился я у Фёдора, а тут он с моей помощью забил чемпионский гол.

Символическая сборная России по версии Мостового из игроков, с которыми он играл:



Вратарь: Ринат Дасаев



Защитники: Сергей Горлукович, Виктор Онопко, Сергей Игнашевич, Юрий Никифоров



Полузащитники: Андрей Канчельскис, Валерий Карпин, Игорь Шалимов, Илья Цымбаларь



Нападающие: Игорь Колыванов, Сергей Юран