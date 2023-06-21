«Поколение было сильное»: как матч Россия — Голландия стал лучшим в истории Динияр Билялетдинов о самой важной победе сборной России по футболу

Фото: Ronald Wittek/picture-alliance/ dpa/TASS

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Ровно 15 лет назад сборная России по футболу провела один из лучших матчей в своей истории. В четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла звездную сборную Голландии и обеспечила себе бронзовые медали континентального первенства. Ничего подобного со сборной России раньше не происходило. NEWS.ru вспоминает о матче, связанных с ним событиях и о значении этой победы для российского футбола.

Что предшествовало матчу с Голландией

Сборная России во второй раз подряд вышла в финальную часть Евро и попала в сложную группу. Команде Хиддинка противостояли действующие чемпионы Европы греки, шведы с такими суперзвездами, как Златан Ирагимович, Хенрик Ларссон и Фредди Юнгберг. А также испанцы, которых изначально относили к главным фаворитам турнира.

Россияне начали выступление на Евро с разгромного поражения от Испании (1:4). После этого у команды не было права на ошибку. В матче с греками минимальную победу сборной России принес гол Константина Зырянова, а в игре со Швецией (2:0) голами после красивых комбинаций отметились Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Последний дебютировал на турнире в матче со шведами — первые две игры атакующий хавбек пропустил из-за красной карточки, полученной на отборочном этапе.

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«Мы на флажке вышли на тот чемпионат. Надо было показать, на что способны. Поколение действительно было сильное. Мальчиками для битья не хотели быть. Плюс фактор тренера, который нас постоянно мотивировал, да и вообще весь тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев. Они напоминали нам о том, что мы достаточно сыгранные и можем удивить любого соперника», — рассказал NEWS.ru участник Евро-2008 Динияр Билялетдинов.

Как Россия готовилась к матчу с Голландией

По словам Билялетдинова, все проходило как обычно:

«К Нидерландам мы готовились в штатном режиме. Там вообще не надо было ничего нагнетать. Все понимали, с кем мы играем. Все понимали, что делаем переезд из одной локации в другую, надо готовиться серьезно. Какой-то конкретной подготовки не было, то есть команда со сборной Швеции сыграла в тот футбол, который внушал надежду на матч с Голландией. Задача была не испортить эту атмосферу, что и получилось».

Чем запомнилась игра с Голландией

Россия считалась явным аутсайдером в матче с Голландией. Подопечные Марко ван Бастена на групповом турнире разгромили Италию, Францию и имели суперзвездный состав. Особенно это касалось атакующей линии, где блистали Руд ван Нистелрой, Робин ван Перси, Уэсли Снейдер, Дирк Кейт.

Сборная России с первых минут показала себя как очень организованная команда и не дала сопернику создать большое количество моментов у своих ворот. При этом россияне здорово контратаковали и сами могли забить в первом тайме. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Фото: Ronald Wittek/picture-alliance/ dpa/TASS Роман Павлюченко радуется победе России на Евро-2008

На 56-й минуте матча сборная России провела красивую комбинацию, которую точным ударом из пределов штрафной завершил Роман Павлюченко. Забив гол, россияне на протяжении получаса успешно отражали атаки соперника. При этом команда не стояла «автобусом», а успешно навязывала сопернику контригру. Тем не менее, голландцы ушли от поражения в основное время благодаря голу ван Нистелроя на 86-й минуте.

Дополнительное время стало бенефисом Андрея Аршавина. Сначала лидер сборной России после сольного прохода сделал навес на дальнюю штангу, который замкнул Дмитрий Торбинский, а затем забил сам, отправив мяч между ног голкиперу сборной Голландии Эдвину ван дер Сару. Оранжевым было нечего противопоставить сопернику, игра завершилась сенсационной победой сборной России.

Россиян поздравил тренер сборной Нидерландов

Участник того матча, футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал NEWS.ru, как команда праздновала победу. Он вспомнил, что после встречи в раздевалку зашел тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен и поздравил россиян.

«Мы не то что праздновали: зашел ван Бастен в раздевалку, поздравил нас с победой, сказал все по делу, пожелал нам удачи. Гус Хиддинк сказал: молодцы ребята, отличная игра, двигаемся дальше. Александр Бородюк и Игорь Корнеев подбадривали. Зашел Мутко, поздравил, сказал, будут двойные премиальные за эту игру. В автобус в подтрибунке в Базеле принесли покушать, и мы поехали готовиться к следующей игре», — рассказал Билялетдинов.

Что творилось в Москве после матча с Голландией

«Только, пожалуйста, не громите окрестности, не покалечьтесь, ради бога, празднуя это», — сказал во время трансляции комментатор Георгий Черданцев. Российские фанаты справились с этой задачей, хотя ночью в Москве и других крупных городах было жарко. По информации СМИ, в столице на улицы вышли около 700 тысяч человек, которые пели, пили и гуляли всю ночь.

Фанаты массово запускали фейерверки, а полиция приняла решение перекрыть движение автомобилей на Тверской улице. По заверениям правоохранителей, болельщики вели себя благожелательно, никаких серьезных происшествий зафиксировано не было.

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press Тысячи болельщиков сборной России по футболу вышли ночью на улицу, чтобы отпраздновать победу в матче ЕВРО-2008 Россия-Голландия

Как Россия закончила выступление на Евро-2008

В полуфинале сборная России попала на испанцев, которым снова проиграла с разгромным счетом — на этот раз 0:3. Команде Хиддинка в этой игре не могли помочь атакующий хавбек Торбинский и основной центральный защитник Денис Колодин, что стало серьезной потерей для сборной. Испанцы позже обыграли Германию в финале и стали чемпионами Европы.

Динияр Билялетдинов в интервью NEWS.ru объяснил поражение от испанцев.

«Просто Испания сильная команда. Мы решили не ставить в „автобус“ и играть в открытый футбол. До гола была равная игра, потом нам надо было раскрываться. Но для испанцев это был хлеб, они потом шесть лет доминировали в Европе и мире. Если бы мы стали обороняться, возможно, смогли довести до победы, или как минимум до серии пенальти, как сделала это Италия в полуфинале. Но мы решили, что зрелище важнее», — признался участник Евро-2008.

Несмотря на два крупных поражения от Испании, выступление сборной России на турнире было признано суперуспешным. Бронзовые медали Евро — высшее достижение команды. Составу сборной России были присвоены звания Заслуженных мастеров спорта.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов (15) во время матча четвертьфинала чемпионата Европы 2008 по футболу между сборными России и Нидерландов

Как сложилась карьера россиян в Англии после Евро

Триумфальное выступление российской сборной на турнире стимулировало появление огромного интереса к российским игрокам со стороны иностранных клубов, преимущественно английских. Тем же летом Роман Павлюченко отправился в «Тоттенхэм», а в зимнее трансферное окно состав «Арсенала» пополнил Андрей Аршавин. Летом 2009-го к АПЛ присоединились Динияр Билялетдинов и Юрий Жирков, которые перешли в «Эвертон» и «Челси» соответственно.

Россияне не стали в Английской премьер-лиге суперзвездами, но удачные отрезки в карьере были у каждого. Больше всех преуспел Аршавин, который сделал покер в матче с «Ливерпулем», а также был признан лучшим игроком апреля в АПЛ. Кроме него подобную награду из россиян получал только Андрей Канчельскис в 1996-м.

Как матч с Голландией изменил отношение россиян к футболу

Сборная России не каждый раз отбиралась на чемпионаты Европы и мира и редко выходила из группы. Российские футболисты были объектом насмешек, про них сочиняли анекдоты, шутили в популярных юмористических шоу. Матч с Голландией показал, что сборная России может на равных играть с лучшими командами мира, а в стране много классных футболистов.

Фото: Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС Игроки сборной России Иван Саенко и сборной Голландии Джованни ван Бронкхорст и Рафаэль ван дер Ваарт (слева направо) в матче 1/4 финала ЕВРО-2008 между сборными Голландии и России, который закончился со счетом-1:3

После невыхода на ЧМ-2010 и неудач на Евро-2012, мундиале-2014 и Евро-2016 шутки о российском футболе и пренебрежительное отношение к игрокам вернулись, но выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 снова заставил болельщиков поверить в команду. Сегодня в условиях изоляции российского футбола воспоминания о победе над Голландией — один из немногих способов для болельщиков поднять себе настроение.

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