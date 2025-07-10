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10 июля 2025 в 01:58

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл швейцарский «Сьон»

«Зенит» победил «Сьон» со счетом 5:2 в товарищеском матче

Юрий Горшков («Зенит») и Александр Соболев («Зенит») радуются забитому мячу Юрий Горшков («Зенит») и Александр Соболев («Зенит») радуются забитому мячу Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над швейцарским «Сьоном» в товарищеском матче, который состоялся в среду в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Зенита».

В составе победителей голы забили Максим Глушенков (10-я минута), Матео Кассьерра (16), Вадим Шилов (61), Александр Ерохин (64) и Сергей Волков (76). У швейцарской команды отличились Ильяс Шуареф (41) и капитан «Сьона» Антон Миранчук (66). Для Миранчука этот матч стал первым в роли капитана, он перешел в клуб в сентябре 2024 года и уже провел 24 официальных матча, забив два мяча.

В ближайших планах «Зенита» — товарищеский матч с сербской «Войводиной». Он состоится 13 июля, а 20 июля команда под руководством Сергея Семака начнет сезон Российской премьер-лиги игрой с «Ростовом».

Ранее арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Также футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

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