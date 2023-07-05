Куда уйдет Мбаппе: состоится ли самый дорогой трансфер в истории футбола «Реал Мадрид» по-прежнему заинтересован в приобретении французского форварда

Фото: Panoramic/Global Look Press

Киллиан Мбаппе

Этим летом Лионель Месси покинул ФК «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») и уехал в Майами, а Карим Бензема из «Реала» перешел в «Аль-Иттихад». Еще один игрок «ПСЖ» Киллиан Мбаппе пока не принял решения по поводу будущего контракта. Уйдет ли он из парижского футбольного клуба — в материале NEWS.ru.

Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

Во вторник, 4 июля стали известны новые детали об уходе Мбаппе из ПСЖ. По информации L’Equipe, переговоры французской команды и игрока о продлении контракта зашли в тупик. В парижском клубе пришли к выводу, что Килиан хочет уйти в 2024 год без денежной компенсации для клуба и не активировав опцию продления договора до 2025-го.

Но бесплатный уход Мбаппе создаст проблемы для ПСЖ с точки зрения экономического фэйр-плэй. L’Equipe называет эти проблемы «финансовой катастрофой». В клубе надеются, что Мбаппе не уйдет бесплатно, но для этого ему нужно продлить контракт до 2025-го и уйти в 2024-м, либо не продлевать контракт и уйти этим летом. Отмечается, что сам Киллиан обещал парижанам не уходить без денежной компенсации для клуба. Но пока неизвестно, какой из вариантов будет выбран.

Мбаппе хочет сам заработать на трансфере

По данным Marca, 24-летний форвард хочет получить более € 200 млн за собственный трансфер в «Реал». Часть их заплатит ПСЖ — это 90-миллионный бонус за лояльность. Он будет выплачен в сентябре этого года, если Киллиан решит остаться в Париже еще на один сезон.

К тому же Мбаппе может получить крупный бонус от «Реала» (€ 130 млн) в случае перехода в клуб в 2024 году. В мадридской команде считают, что шансы подписать нападающего этим летом невелики, так как он намерен получить положенные ему бонусы и сменить клуб именно через год.

Таким образом, Мбаппе может заработать около € 200 млн, помимо зарплаты, если останется в ПСЖ на сезон, а затем перейдет в «Реал» в качестве свободного агента. Но таким образом он подставит парижский клуб. Выбор предстоит делать самому игроку и его матери, которая выполняет функции его агента.

Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press Киллиан Мбаппе

«Реал» частично утратил интерес к Мбаппе

«Реал Мадрид» все еще заинтересован в подписании контракта с Мбаппе, но намерен сделать это в 2024 году, когда игрок станет свободным агентом. В 2023-м покупать Килиана в «Реале» не собираются и считают его «узником денег», об этом сообщает газета AS.

По данным издания, интерес «Реала» к Мбаппе понижает отличная игра Винисиуса Жуниора. 22-летний бразилец стал ключевым игроком мадридцев, за последние два сезона забил 27 мячей и отдал 19 голевых передач. Из-за этого, варианты для Мбаппе становятся ограниченными. Журналисты AS отмечают, что если француза и приобретут, то выпускать его будут «где угодно, кроме левого фланга атаки» — эта позиция закреплена за Винисиусом.

К тому же осенью прошлого года стало известно, что бразилец продлил контракт с «Реалом» до 2027 года, сумма отступных составила € 1 миллиард.

Мбаппе уже подписал соглашение с «Реалом»?

Портал Foot Mercato, специализирующийся на трансферных слухах, заявил именно об этом. По данным журналиста издания Санти Ауна, Мбаппе подписал соглашение с мадридским «Реалом» о переходе в клуб в июле 2024 года. Однако это не исключает возможность переезда игрока в Испанию этим летом.

Если Мбаппе перейдет в «Реал» летом 2023 года, то сумма отступных за трансфер составит € 180-200 млн. Но в Foot Mercato подтверждают информацию, что француз хочет получить всю зарплату, предусмотренную контрактом с ПСЖ, а также бонус лояльности в размере € 90 млн в сентябре, поэтому не стремится преждевременно уходить из клуба и рассчитывает сделать это в 2024 году.

Год назад Мбаппе передумал уходить в «Реал» в последний момент

Слухи о переходе Мбаппе в «Реал» появились прошлым летом. В Мадриде ради француза даже отказались от борьбы за Эрлинга Холанна, но Мбаппе неожиданно объявил о переподписании контракта с ПСЖ. В «Реале» были расстроены решением футболиста. Мбаппе критиковали за попытку улучшить финансовые условия в ПСЖ за счет шантажа и не исключают, что футболист может преследовать те же цели сейчас.

Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN/Global Look Press Киллиан Мбаппе

Куда еще может уйти Мбаппе

По информации The Times, интерес к Мбаппе проявляли английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У обеих команд есть финансовые возможности, чтобы подписать футболиста, но в МЮ уже отказались от сделки, а в «Челси» взяли паузу и следят за ситуацией вокруг переговоров Мбаппе с «Реалом».

Деньги есть и у «Манчестер Сити», но в число претендентов «горожане» не входят, так как с ролью бомбардира успешно справляется лучший нападающего английского чемпионата Эрлинг Холанн.

По данным Marca, «Ливерпуль» тоже готов побороться с «Реалом» за подписание Мбаппе. Агент ФИФА Марко Кирдемир сообщил, что английский клуб намерен отдать за француза до € 300 млн, что перебьет предложение Мадрида. В самом «Ливерпуле» никак не комментировали эту информацию.

Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ

В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 29 мячей и сделал пять результативных передач. Это сделало его лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, в активе форварда семь голов в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов.

Помимо голов и передач, Мбаппе выполняет большой объем работы в атаке ПСЖ. Он цепляется за мячи, создает численное преимущество для своей команды за счет обыгрыша один в один, зарабатывает стандарты и вынуждает соперников получать карточки. Задача заменить Мбаппе выглядит сложной.

Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press Киллиан Мбаппе

Кем ПСЖ собирается заменить Мбаппе

Но парижане уже начали искать варианты. По информации немецкой газеты Bild, ПСЖ рассматривает трансфер Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Это 22-летний игрок сборной Франции, известный, в частности, тем, что не реализовал выход один на один на последних секундах финала чемпионата мира с Аргентиной. В итоге встреча завершилась со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были южноамериканце во главе с Месси.

Немецкая пресса утверждает, что в ПСЖ готовы выложить за Коло-Муани € 80 млн. Однако клуб из Франкфурта, скорее всего, откажется продавать французского форварда дешевле € 100 млн. За 32 матча в Бундеслиге Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

В ПСЖ будет новый тренер

На решение Мбаппе об уходе из ПСЖ этим летом может повлиять перестановка в тренерском штабе. Клуб расстался с Кристофом Гальтье, который привел парижан к чемпионству и победе в Суперкубке. В июне 56-летнего специалиста задержала полиция. Он подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Вместо Гальтье парижане собираются назначить экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике. Пока неизвестно, как сложатся его отношения с самым дорогим футболистом планеты.

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