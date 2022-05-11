«Рад, что не придётся бегать за ним»: главный трансфер — 2022 уже состоялся Эрлинг Холанд 1 июля присоединится к «Манчестер Сити», которому игрок обойдётся в €250 млн

Эрлинг Холанд / Фото Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press

Один из самых талантливых молодых игроков в мировом футболе Эрлинг Холанд нашёл себе новую команду. Норвежский форвард сменит дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити», которому трансфер обойдётся в четверть миллиарда евро. Рассказываем подробнее о главном переходе последних месяцев.

По рукам

10 мая «Манчестер Сити» сообщил о достижении принципиальной договорённости с «Боруссией» о переходе Холанда. Официальная процедура подписания контракта с футболистом должна состояться 1 июля. «Горожане» подчеркнули, что ещё не до конца согласовали условия трудового договора с самим футболистом.

«Сити» не сообщил, о каких цифрах в истории с трансфером Холанда идёт речь, однако британские СМИ утверждают, что непосредственно «Боруссии» команда из Манчестера заплатит €75 млн. Эта сумма выглядит смешной, так как авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость норвежца в 150 млн.

Однако на выплате компенсации немцам траты у англичан не заканчиваются. Им придётся заплатить гигантскую комиссию в 50 млн агентам и представителям игрока, а также выложить 125 млн на зарплату Холанду по пятилетнему контракту и подписной бонус нападающему. Итого получается внушительная сумма в четверть миллиарда евро, однако «Боруссия» в этой ситуации кажется сильно обделённой.

Эрлинг Холанд Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

После перехода в «Манчестер Сити» 21-летний Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги (АПЛ). СМИ уточняют, что речь идёт о зарплате в 350–375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Впереди лишь форвард МЮ Криштиану Роналду (480 тысяч), одноклубник Холанда Кевин де Брёйне (400 тысяч) и ещё один представитель «красных дьяволов» — Давид де Хеа (375 тысяч).

Борьба за Эрлинга

О желании Холанда сменить обстановку и пойти на повышение стало известно достаточно давно. При всём уважении к дортмундской «Боруссии», сейчас эта команда не входит в число сильнейших европейских клубов.

Интерес к Холанду приписывали «Реалу» и «Барселоне», сообщалось даже о покупке отцом норвежца дома в Мадриде, однако переговоры так ни к чему и не привели. «Сити» победил в битве за талантливого нападающего.

«Рад, что не придётся бегать за этим парнем следующие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», — так в соцсетях на подписание футболиста отреагировал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. С переходом в «Сити» норвежца поздравил и главный тренер «Барселоны» Хави. Он уточнил, что его клуб не мог конкурировать с «горожанами», так как гораздо больше стеснён в финансовом плане.

Эрлинг Холанд Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

В недавнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» бросалась в глаза беспомощность англичан при попытках отыграться путём длинных забросов и навесов в штрафную. С приходом Холанда у «горожан» появится больше вариативности в атаке: теперь можно не только разыгрывать тонкие и очень сложные комбинации низом, но и просто сильно бить в направлении норвежца. В умении побороться с соперниками и зацепиться за мяч с ним мало кто может конкурировать.

Возвращение на родину

Холанд родился в английском Лидсе в семье профессионального футболиста Альфа-Инге Холанда, который выступал за местный клуб. В возрасте трёх лет игрок вернулся на историческую родину, где и делал первые шаги в спорте. Окончив академию «Брюне», форвард подписал контракт с «Мольде», который тогда тренировал сам Оле-Гуннар Сульшер. Специалист начал выпускать талантливого игрока на поле с 16 лет, а тот очень быстро прогрессировал.

В январе 2019-го Холанд оказался в «Ред Булл Зальцбург», где забивал в каждом матче, в том числе на европейской арене. Уже спустя год норвежца купила «Боруссия», где он выдал феноменальные два с половиной сезона. Форвард провёл 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей и стал одной из главных звёзд мирового футбола прямо сейчас.

У Холанда нет слабых мест: при росте 194 сантиметра и весе под 90 килограммов он обладает отличной техникой и феноменальной скоростью, здорово играет головой и корпусом, имеет фантастическое голевое чутьё и классно бьёт с обеих ног. Будет очень интересно посмотреть на то, как норвежец проявит свои качества в лучшей лиге мира.