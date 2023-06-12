Яркий футбол: челка Роналдо, «доширак» Неймара и другие легендарные стрижки Зубастик извинился за свой имидж в финале ЧМ-2002. Мы напомним, каким он был, и оценим другие удивительные прически футболистов

Фото: SVEN SIMON/picture-alliance/Global Look Press

Бразильский футболист Роналдо, 2002 год

Финал чемпионата мира 2002 года запомнился благодаря Роналдо. Но не только из-за того, что два его гола в ворота сборной Германии принесли Бразилии Кубок мира. Еще — из-за крайне странной прически с выбритой головой, но оставленным спереди клоком волос. Позже Роналдо объяснил свой стиль в тот день рациональными причинами: он решил, что положить конец разговорам о его травме и игровом состоянии может другой инфоповод. Именно им и стала новая прическа, навеянная персонажем бразильского мультфильма. Позже этот имидж стал в Бразилии крайне популярным.

А на прошлой неделе Роналдо извинился за свою легендарную прическу.

«Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки», — сказал Роналдо в интервью Sports Illustrated, признав, что прическа была ужасной. Она не понравилась и партнерам по команде, но журналисты к ней прицепились и писали только о ней, а не о травме, так что идея сработала.

Прическа Роналдо — возможно, самая знаменитая в истории футбола, учитывая важность момента. Но были и другие знаменитые футболисты, которые прославились не только из-за игры, но и из-за имиджа! Самые яркие из них — в галерее NEWS.ru.