Финал чемпионата мира 2002 года запомнился благодаря Роналдо. Но не только из-за того, что два его гола в ворота сборной Германии принесли Бразилии Кубок мира. Еще — из-за крайне странной прически с выбритой головой, но оставленным спереди клоком волос. Позже Роналдо объяснил свой стиль в тот день рациональными причинами: он решил, что положить конец разговорам о его травме и игровом состоянии может другой инфоповод. Именно им и стала новая прическа, навеянная персонажем бразильского мультфильма. Позже этот имидж стал в Бразилии крайне популярным.
А на прошлой неделе Роналдо извинился за свою легендарную прическу.
«Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки», — сказал Роналдо в интервью Sports Illustrated, признав, что прическа была ужасной. Она не понравилась и партнерам по команде, но журналисты к ней прицепились и писали только о ней, а не о травме, так что идея сработала.
Прическа Роналдо — возможно, самая знаменитая в истории футбола, учитывая важность момента. Но были и другие знаменитые футболисты, которые прославились не только из-за игры, но и из-за имиджа! Самые яркие из них — в галерее NEWS.ru.
Фото: ULMER/Markus Ulmer/Global Look Press/shutterstock.com
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Фото: Pedro Loureiro/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Фото: fifaworldcup/Instagram.com/Global Look Press
Бразильский футболист Роналдо, 2002 год, та самая легендарная прическа
Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
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Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
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Фото: Aleksander V.CHERNYKH/Russian Look/Global Look Press
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