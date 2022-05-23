Ненавидь меня по-французски: как Мбаппе «кинул» «Реал» и выбрал деньги Самый дорогой футболист мира договорился с клубом из Мадрида, но в последний момент передумал

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Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе передумал уходить в «Реал» и решил остаться в ПСЖ, который не только завалил француза миллионами евро в виде подписного бонуса и зарплаты, но и ввёл форварда едва ли не в руководство клуба. Мадрид чувствует себя униженным и обманутым, а Мбаппе теперь ломает голову над тем, куда можно будет потратить тонны денег. Рассказываем подробнее о скандале вокруг сорвавшегося трансфера одного из лучших игроков планеты.

Я не устал и не ухожу

О решении остаться в ПСЖ Мбаппе объявил 21 мая, чем поверг в шок не только болельщиков «Реала» по всему миру, но и нейтральных поклонников футбола. Всем казалось, что вопрос с переездом француза в Мадрид решён, однако ситуация повернулась на 180 градусов.

Я хотел бы объявить, что решил продлить свой контракт с ПСЖ. Конечно, я очень рад этому. Убеждён, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне. Я также очень счастлив, что могу продолжать развиваться во Франции, стране, где я родился, рос и преуспевал, — сказал Мбаппе.

В СМИ просачивается противоречивая информация о подписном бонусе для форварда и размере его зарплаты, однако многие авторитетные источники, среди которых газета El Pais, настаивают на цифре в €300 млн подписного бонуса и зарплате в €100 млн в год после уплаты налогов. Если эти суммы соответствуют действительности, годовой доход Мбаппе увеличится примерно в четыре раза. Кроме того, он с большим отрывом станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ходят слухи, что боссы ПСЖ также пообещали Мбаппе расширенные полномочия по части вмешательства в управление клубом. Например, с игроком будут советоваться при принятии кадровых решений. Такой сюжет выглядит очень занимательным.

Вождение за нос

В Мадриде, да и не только в нём, объявление Мбаппе о продлении контракта с ПСЖ назвали грандиозным мошенничеством. Многие специалисты полагают, что вся история с переходом в «Реал» была затеяна только для того, чтобы выжать из парижского клуба как можно более щедрое предложение.

Последним оффером «сливочных» был подписной бонус в размере €180 млн и скромная зарплата в 40 миллионов после уплаты налогов. «Реал» также был готов отдавать 50% от прибыли за использование имиджа футболиста, но, видимо, представители Мбаппе решили, что речь здесь идёт не о какой-то космической сумме.

«Реалу» же можно только посочувствовать. Команда очень рассчитывала на усиление в виде Мбаппе и надеялась приобрести в его лице фигуру масштаба Криштиану Роналду. Ради подписания француза мадридцы отказались от борьбы за Эрлинга Холанда, который уже подписал контракт с «Манчестер Сити». Теперь «Реалу» нужно ломать голову над поиском усиления, на одном блистательном Кариме Бензема, которому скоро стукнет 35, далеко уехать проблематично.

Посочувствовать можно и самому Мбаппе. Нет, если игрок хотел благодаря футболу исключительно стать миллиардером, он идёт верной дорогой. А вот по спортивной составляющей к его решению есть вопросы. Парижане год от года проваливаются в Лиге чемпионов, а чемпионат Франции по уровню уж слишком сильно уступает топовым европейским лигам. Как в таких условиях можно прогрессировать и замахиваться на лавры Пеле, Марадоны, Роналду и Месси — большой вопрос.

Лионель Месси Panoramic/Global Look Press

А мальчик был

Мбаппе на данный момент является самым дорогим футболистом мира, его стоимость оценивается в €160 млн. Пару лет назад фигурировала цифра €200 млн, но из-за пандемии коронавируса ценник на всех игроков стал чуть более вменяемым.

К 23 годам француз успел провести пять полноценных сезонов в составе ПСЖ, в каждом из которых демонстрировал результативность разной степени фантастичности. Минувший чемпионат стал для Мбаппе самым урожайным — футболист забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач. Для сравнения, его звёздный одноклубник Лионель Месси сделал лишь «6+14».

Ключевым футболистом Мбаппе является и для сборной Франции. В 2018-м он стал вместе с трёхцветными чемпионом мира, а спустя три года выиграл Лигу наций. Он отметился 26 голами в 54 международных матчах.

Болельщиков по всему миру поражает сумасшедшая скорость, фантастическая техника и редко сочетающийся с этими качествами футбольный интеллект мирового уровня, которым обладает игрок. У Мбаппе нет слабых мест, и потенциально он способен встать в один ряд с величайшими игроками всех времён. Будет невыносимо жаль, если маниакальная страсть к зарабатыванию всех денег мира разрушит эти перспективы.