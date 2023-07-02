Президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси Месси будет зарабатывать в клубе «Интер Майами» от $50 до $60 млн в год

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе «Интер Майами» от $50 до $60 млн, сообщает газета El Pais. Сумму заработка известного спортсмена раскрыл президент и совладелец команды Хорхе Мас. Мас также отмечает, что при заключении контракта Месси пообещали долю в клубе, когда он выйдет на пенсию и частью прибыли от глобальной трансляции, права на которую принадлежат Apple TV. Кроме того, ему будут положены проценты от продажи комплектов Adidas. О привлечении Месси в команду в клубе думали с 2019 года.

В 2019 году мы начали думать о том, как мы могли бы привлечь Месси в Майами, огромный город, который находится на подъеме. Мы хотим, чтобы люди думали о Майами, когда думают о футболе в Соединенных Штатах, — говорит Мас.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. Предыдущим местом нападающего был французский «Пари Сен-Жермен», который он покинул в связи с истечением контракта.

Ранее сообщалось, что Месси заключил контракт с Саудовской Аравией по развитию туризма в стране. Игрок получает $2 млн за рекламу туристических направлений Саудовской Аравии в социальных сетях как минимум 10 раз в год, отдельно от рекламы его отпуска в стране. Также Месси может получать еще $2 млн за участие в ежегодной туристической кампании.