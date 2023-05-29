Дагестанский футболист академии «Мансити» швырнул соперника прогибом

Фото: Социальные сети

Дагестанский футболист Мухаммад Ибрагимов, выступающий за академию английского «Манчестер Сити», кинул на прогиб своего соперника во время матча. Спортсмен, опубликовав видео, написал, что противник его «правда достал».

Спортсмен пояснил, что хотел поставить соперника на место за то, что тот вкатился в дагестанца двумя ногами. Некоторые подписчики осудили молодого футболиста и напомнили, что он не на борцовском мате. Среди поклонников нашлись и те, кто, наоборот, поддержали его.

Мухаммад — младший ребенок в семье Ибрагимовых, перебравшихся в Великобританию из Дагестана около пяти лет назад. Его братья тоже футболисты. Они выступают за «Манчестер Юнайтед»: средний — Гази, лидер обороны команды U-13, а старший — Амир, капитан команды U-15.

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