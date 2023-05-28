Футболист Мбаппе случайно разбил нос болельщице мячом во время разминки

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе случайно попал мячом в лицо зрительницы перед матчем со «Страсбургом», но тут же извинился и помог ей добраться до медпункта. Видео происходящего после инцидента опубликовал фан-клуб команды в социальных сетях. У девушки оказался сломан нос.

Футболист подошел к пострадавшей одним из первых и вместе с врачами помог ей добраться до медпункта. Когда фанатка снова появилась на трибунах уже с повязкой, Мбаппе снова подбежал к ней, крепко обнял и снова извинился. После матча нападающий также подарил болельщице игровую футболку с логотипом команды.

Ранее в Москве группа мужчин избила баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Драка произошла в ресторане на Большой Никитской улице в Москве. Нападавшие хотели добить лежачего спортсмена, однако его близкие смогли отогнать хулиганов. Позднее к ресторану приехали «старшие товарищи» дебоширов и велели им скрыться. Сами нападавшие не пострадали. В итоге были задержаны четыре человека, подозреваемые в нападении на спортсмена.