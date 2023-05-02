Избиение баскетболиста Шведа попало на видео Baza показала видео с моментом избиения баскетболиста Шведа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алексей Швед

Избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа попало на видео, кадрами с места нападения поделился Telegram-канал Baza. На записи видно, как толпа людей собирается вокруг спортсмена, избивает его, а после — резко сбегает. Сейчас хулиганов ищет полиция.

По данным Telegram-канала Mash, драка произошла в ресторане на Большой Никитской улице в Москве. Нападавшие хотели добить лежачего спортсмена, однако его близкие смогли отогнать хулиганов. Позднее к ресторану приехали «старшие товарищи» дебоишров и велели им скрыться. Сами нападавшие не пострадали.

О нападении на Шведа ранее сообщали его коллеги из баскетбольного клуба ЦСКА. По их словам, спортсмен получил черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. По данным Baza, у баскетболиста возник конфликт с компанией из пяти человек, когда они выходили из ресторана, драка произошла уже на улице, спортсмен от удара упал, из уха у него пошла кровь, тогда на помощь пришли сотрудники ресторана и не дали нападавшим продолжить избиение.

Ранее сообщалось, что серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву избили в одном из отелей Сочи. 23-летней спортсменке сборной России разбил голову молодой человек, с которым она познакомилась на склоне. Обидчик фристайлистки был с компанией, все вместе после катания пошли отдыхать в отель. Во время распития спиртного молодые люди поругались, после чего Доброва осталась наедине с новым знакомым.