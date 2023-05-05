SHOT: в Подмосковье задержали подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

Фото: СК РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Московской области задержан четвертый и главный подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа — водитель Юсуф. По информации канала, именно он нанес спортсмену самые тяжелые удары.

По данным SHOT, полиция задержала Юсуфа в международном аэропорту Жуковский, он пытался сбежать из России. По информации канала, водителя везут на допрос в СК, затем его ожидает суд, который рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Трех других подозреваемых 5 мая арестовали на два месяца. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина и 19-летнего Глеба Писарева отправили под стражу до 2 июля. По данным SHOT, Юсуф — водитель Рамзина.

Всех троих обвиняют по статье «Хулиганство с применением насилия», по которой им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что задержанные по подозрению в избиении баскетболиста Алексея Шведа заявили, что самые жестокие удары по спортсмену наносили не они, а их приятель, который пока находится на свободе. Речь шла о 31-летнем Юсуфе, который увез хулиганов с места нападения.